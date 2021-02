Hoppkometen falt stygt og ble fraktet bort på båre

Saken oppdateres!

Eirin Maria Kvandal strakk seg til 88 meter i finaleomgangen, men dessverre klarte ikke den norske formhopperen å holde seg på beina.

Mosjøen-jenten ble liggende en stund i bakken før helsepersonell ga henne behandling. Kneet til 19-åringen så ut til å ha fått seg en solid trøkk.

– Det var virkelig fæle, fæle bilder å se, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Trener Line Jahr bekrefter at hopperen nå er sendt til sykehus og at hun har smerter i kneet.

Eirin Maria Kvandal vinket da hun ble ført inn i legeteltet. Foto: TV 2

Silje Opseth skulle hoppe etter Kvandal. Hun håper at lagvenninnen kommer fra det uten store skader.

– Det er ikke noe god følelse å sitte igjen på toppen og se at lagvenninnen din faller. Vi må bare krysse alt vi har av fingre og tær for at det gikk bra, sier Opseth til TV 2.

21-åringen klarte likevel å levere et bra hopp som sørget for tredjeplass i andre renn på rad.

Maren Lundby var også preget etter Kvandal sitt fall.

– Det er skikkelig fælt når sånne ting skjer. Fra det jeg kunne se var hun bevisst i alle fall. Hun hadde skikkelig vondt, så hun sa ikke så mye, forteller Lundby til TV 2.

Servicemann Alexander Henningsen var en av de første som var borte hos Kvandal etter fallet. Han frykter at det kan dreie seg om en alvorlig kneskade.

– Det verste og det vanligste i hoppbakken er korsbåndsskade. Det er ekstremt kjedelig om det er det. Men vi vet ingenting ennå. Det kan være det bare er forslått, sier han til TV 2.

Den 19-åringe skihopperen fått sitt store gjennombrudd denne sesongen. I forrige måned vant hun sitt første verdenscuprenn. Hun har vist frem svært offensiv hopping, men også falt flere ganger. Senest

I fredagens renn endte Eirin Maria Kvandal på tredjeplass. Foto: Barbara Gindl

Strålende førsteomgang

Norge hadde hele tre hoppere blant de fem beste etter førsteomgangen, men grunnet fallet var Kvandal ikke i nærheten av å havne på pallen og ble nummer 15. Silje Opseth hadde likevel en fin dag i bakken og tok tredjeplassen for andre renn på rad. Maren Lundby ble nummer fem.

– Det føles veldig godt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var mye rart som skjedde. Hoppingen min kjentes ikke så veldig bra ut heller, sier Opseth.

Sara Takanashi vant søndagens konkurranse foran Nika Kriznar.

Anna Odine Strøm ble nummer elleve, mens Thea Minyan Bjørseth endte som nummer 30.

Hoppjentene har hatt mye å juble for denne helgen. Fredag tok Eirin Maria Kvandal tredjeplassen, mens Silje Opseth gjorde det samme i lørdagens renn. Dermed er det blitt norske pallplasser i samtlige renn i Hinzenbach.