Harry Kane brøt Tottenhams tapsrekke

Tottenhams største stjerne sørget for seier etter en blytung periode.

Tottenham - West Bromwich 2-0.

Harry Kane var tilbake fra skade for et tungtgående Tottenham. Etter tre strake tap, var det på høy tid å innkassere tre poeng for José Mourinhos mannskap og sjansen til det er langt større med Kane på banen.

Beviset kom etter 53 minutters spill. Spurs-spissen takket pent for en pasning fra Pierre-Emile Højbjerg med å sette inn kampens første scoring.

Son skinte i London

Like etterpå er det Tottenhams andre superstjerne sin tur til å skinne. Heung-min Son ble spilt fri og satte inn 2-0. Nydelig kontring av Tottenham.

– Vi ville vinne denne kampen. Vi har hatt en dårlig periode nå så denne kampen var viktig, sier Spurs-angriperen som ikke er redd for å fremheve betydningen av å ha Harry Kane tilbake på banen.

– Harry er så viktig for oss. Han er en av verdens beste spisser. Selv om han ikke har vært borte i å mange kamper, så har vi savnet han mye. Han scoret med en gang han kom tilbake, og jeg liker veldig godt å spille sammen med ham.

Manager José Mourinho har måttet tåle sterk kritikk etter tre strake tap i Premier League. Spesielt etter 0-1-tapet mot London-rival Chelsea, haglet det kritiske bemerkninger rettet mot portugiseren.

Tre poeng i dag stilner stormen noe.

– Jeg elsker måten spillerne viste seg frem i denne kampen. Vi er veldig fornøyd med tre poeng i denne kampen, og det var viktig å gjøre slutt på den negative perioden vi har vært inne i, sier Mourinho.

– Dette var ikke bare en seier. Tottenham spilte en god kamp, sier TV 2s Premier League-ekspert, Erik Thorstvedt.