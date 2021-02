Bohinen har bestemt seg for CSKA

Emil Bohinen har bestemt seg for å si ja til en overgang til russiske CSKA Moskva. Tidligere denne uken meldte TV 2 at Stabæk hadde godtatt et bud for midtbanespilleren som skal være på et tosifret antall millioner.



Nå skal 21-åringen etter det TV 2 kjenner til, være enige om de personlige betingelsene med klubben.

Bohinen har dratt til München for å ta den medisinske testen der. Går den etter planen kan det bli spansk sol for sønnen til Lars Bohinen. CSKA befinner seg nå på treningsleir i Campoamor.

CSKA Moskva ligger i øyeblikket på 2. plass i den russiske toppdivisjonen, og har blant annet 13 ligatitler, tolv cuptitler og en UEFA-cuptriumf (2004/05) å vise til.

Laget røk ut av gruppespillet inneværende sesong i Europa League, men var i kvartfinalen i samme sesong så sent som i 2017/18-sesongen. De har også deltatt i Champions League i sju av de siste ti sesongene.