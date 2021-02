Dette sier Oslos byrådsleder om de lave smittetallene i hovedstaden

Siden starten av november har hovedstaden levd med sosial nedstenging. Dette innebærer blant annet full skjenkestopp, stengte treningssentre, forbud mot alle arrangementer og stengte kjøpesentre.

Søndag ble det imidlertid kun registrert 38 nye smittetilfeller i Oslo, opplyser Oslo kommune til TV 2.

Det er 29 færre enn ukegjennomsnittet som var på 67 smittede per dag.

Det er også 38 færre enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 76 smittede per dag.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sier at han er glad for å se de lave smittetallene:

– Vi har startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo der vi prioriterer barn og unge, og jeg blir veldig glad for å se så lave smittetall. Det er ingenting vi heller vil enn å gjenåpne byen så fort det er forsvarlig, sier han til TV 2.

Ytterligere innstramninger

Da det oppsto et smitteutbrudd av den muterte virusvarianten i Nordre Follo for to uker siden, ble det også innført ytterligere innstramninger i Oslo. Disse varer til og med 10. februar.

Onsdag denne uken ble imidlertid noen av tiltakene opphevet, og spisesteder og enkeltstående butikker kunne åpne igjen.





Lettelser i Oslo fra onsdag 3. februar Gjenopptar organisert idrett for barn og unge

Toppidretten kan gjenoppta organisert idrett og det åpnes for organisert idrett utendørs for voksne og ungdom fra videregående og oppover.

Tillater svømming, svømmekurs for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Biblioteker gjenåpner.

Videregående skoler forbli på rødt nivå.

Gult nivå for barnehager og grunnskolen

Spisesteder og enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehusene må fortsatt holde stengt.

– Uoversiktlig situasjon

Han sier at byrådet vurderer situasjonen fortløpende, men at utbruddet av det muterte viruset har skapt en mer uoversiktlig situasjon.

– Rådene vi får fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er klare: situasjonen er fortsatt så usikker, sier Johansen, og fortsetter:

– Vi pleier å ha lavere smittetall i helgene og smitte av det muterte viruset viser seg ikke nødvendigvis i Oslos smittetall enda, men vi håper virkelig denne utviklingen fortsetter og jeg vil berømme Oslo-folk for at de tar ansvar og følger rådene.

Stenger ned vestlandskommuner

De siste dagene har imidlertid en rekke vestlandskommuner opplevd utbrudd av den muterte virusvarianten.

Det siste døgnet er det registrert 13 nye koronatilfeller i Bergen. Åtte har uviss smittevei og fem er tilknyttet en byggeplass med risiko for sørafrikansk virus.

Allerede før helgen ba Bergen kommune om å innføre lignende tiltak som en rekke østlandskommuner har hatt de siste ukene.

Søndag ettermiddag presenterte Bergen kommune nye inngripende tiltakene.

– Må ha strenge tiltak

I en pressemelding opplyser helseminister Bent Høie at tiltakene iverksettes fra og med søndag 7. februar 18.00.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, og fortsetter:

– Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare.

På pressekonferansen søndag ettermiddag, betegner Bergens byrådsleder utbruddsituasjonen som uoversiktlig.

– Vi er særlig bekymret for den sør-afrikanske mutanten. Vi vet minst om den, og den ser ut til å gjøre folk sykere. I tillegg er det tvil om hvordan vaksinene virker mot denne, sier byrådslederen. Vi kan ikke tillate at den får fotfeste i byen vår. Derfor slår vi nå på den store, røde knappen i håp om å slå ned de muterte virusvariantene, sier byrådslederen.

Utbruddene er på to byggeplasser i kommunen, og disse er nå stengt.