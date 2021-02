Audi har virkelig truffet norske bilkjøpere med sin elektriske SUV e-tron. Dette ble den mest solgte bilen i Norge i 2020.

Derfor er det stor spenning knyttet til neste medlem i e-tron-familien: e-tron GT. Det er rett og slett et nytt flaggskip. En linjelekker, firedørs Gran Tourer – med lekkert design og heftige ytelser. GT-begrepet tilsier en langturbil som også er sporty.

Det kommer to varianter fra start. Toppmodellen heter RS e-tron GT.

Prisene starter på 899.000 kroner, det åpnes for bestilling 18. februar – og leveringene starter allerede til våren.

Designbombe

Vi fikk se bilen for første gangen da vi var på bilutstillingen i Los Angeles i 2018. Siden den gang har både vi og mange andre ventet utålmodig. Håpet var at Audi skulle gjøre produksjonsmodellen mer eller mindre identisk med konseptbilen. Det gjorde de heldigvis.

Mannen bak det som mange allerede mener er den lekreste Audien på markedet, heter Marc Lichte. Det er nok et navn du kommer til å høre mer om, i årene som kommer.

– Det er den vakreste bilen jeg har tegnet, sier han selv om e-tron GT.

Dette kommer umiddelbart til å bli en drømmebil for mange.

800 Volt

Siden plattform, batteripakke og drivlinjen er hentet fra konsern-søsken Porsche Taycan – får også e-tron GT et 800 volt-system. Det gjør at dette kommer til å bli en av modellene på markedet som kan hurtiglades raskest: Opptil 270 kW på Ionity sine nye lynladere.

Rask ut fra ladestasjonen blir den også. RS-utgaven får opptil 646 hk / 830 Nm når du banker høyrepedalen i bunn (takket være overboost i 2,5 sekunder). Det gjør RS e-tron GT til den kraftigeste Audi-modellen noensinne.

Den klarer 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder, mens toppfarten er 250 km/t.

Velger du den foreløpige innstegsmodellen, får du opptil 530 hk (med overboost) – og 0-100 km/t på 4,1 sekunder. Ikke noe sinke det heller, akkurat.

Akkurat som i Taycan, får e-tron GT to gir. Et for rask akselerasjon, og et for høyere fart.

RS e-tron GT blir den kraftigste Audien som noensinne er laget. Med opptil 646 hk.

Priser

Startprisen blir altså 900.000 kroner for e-tron GT. Denne modellen har blant annet følgende utstyr inkludert; varmeseter foran, 4+1 seter, panorama glasstak, offentlig ladekabel (Mode 3) og e-tron Compact-ladeutstyr. Varmepumpe blir standardutstyr på alle de "norske" bilene.

Samtidig med lanseringen tilbyr Audi også en RS e-tron GT «Edition One», en lanseringsmodell med et begrenset antall biler som kommer til Norge. RS e-tron GT vil koste fra 1.269.900 kroner.

Det gjør e-tron GT til en kostbar bil – men ikke verre enn at mange kan ha råd til den, likevel.

Det har vi jo allerede sett på salgstallene til både Tesla Model S og Porsche Taycan. Model S har vært en storselger i årevis, mens det er registrert hele 1.300 Taycan i Norge, siden den kom på markedet i 2019.

Innstegsmodellen av Taycan, med bakhjulsdrift og 408 hk, koster fra 769.000 kroner. Men den som kan sammenlignes med e-tron GT er Taycan 4S. Den koster fra 968.700 kroner.

Taycan Turbo, med starpris 1,42 millioner kroner, på kan sammenlignes med RS e-tron GT.

2021-modellen av Tesla Model S starter på 829.900 kroner. Den har firehjulsdrift, rekkevidde på 663 km og gjør 0-100 km/t på 3,2 sekunder.

Interiøret er typisk det vi er blitt vant med fra Audi i det siste. Berøringsskjermer dominerer - og selvsagt digitale instrumenter.

4x4 og firehjulsstyring

Som du forventer av et flaggskip fra Audi, er det selvsagt quattro firehjulsdrift – takket være èn elmotor foran og èn bak. Kreftene kan sendes både framover og bakover, avhengig av behov. Det elektriske 4x4-systemet reagerer også opptil fem ganger raskere enn et mekanisk.

Det er også en elektrisk differensialsperre på bakakselen. Alt skal hjelpe deg å plante kreftene i bakken.

Mye tyder dessuten på at Audi skal legge e-tron GT så tett som mulig opptil målestokken for kjøreegenskaper i segmentet: Taycan.

Derfor kan du for eksempel også firehjulsstyring, elektrisk justerbare dempere – og et tyngdepunkt som er lavere enn superbilen Audi R8.

Slik skal det se ut innvendig. Dette er typisk Audi! Les mer Bildeserie: Denne lakkfargen er helt ny i forbindelse med lanseringen av e-tron GT. Merk også at det er blitt flere fysiske knapper i interiøret. Les mer

Kan heves og senkes

Audi velger dessuten for første gang å tilby trekammers luftfjæring. Den kan heve bilen opptil 20 mm – og senke den med 22 mm, om nødvendig.

Her kan du altså velge mellom ekstra bakkeklaring, lengre fjæringsvei og høy komfort – eller lavest mulig luftmotstand og mer dynamiske kjøreegenskaper.

For norske kjøpere er nok muligheten til å skaffe seg litt ekstra bakkeklaring et viktig argument. Den skal jo helst kunne kjøres helt opp til hytta ...

Vårt første møte med e-tron GT var i Los Angeles i 2018!

Lyssignaturen bak kommer til å gjøre det lett å kjenne igjen e-tron GT på veien.

Fire seter – ikke hengerfeste

Audi har valgt å gjøre e-tron GT 4+1 – med fokus på god plass til de to som sitter nærmest dørene. Men det påpekes at både beinplass og takhøyde skal være tilstrekkelig for voksne.

Bagasjerommet er på 405 liter. I tillegg er det en frunk foran på 81 liter. Men noe tilhengerfeste må du se langt etter. Vi har heller ikke fått informasjon om at det blir mulig med taklast.

Hvis du trenger større bagasjerom, kan du imidlertid folde ned ryggen på baksetene 40/20/40.

Med bagasjerom på 405 liter og fire+1 seter, er det nok ikke familiebil for hvem som helst ...

Kommer til våren

Leveringene til norske kunder starter til sommeren. Audi i Tyskland har merket seg at e-tron ble Norges mest solgte bil i 2020, og understreker at Skandinavia er et viktig marked.

Enn så lenge vi kun fått vite at flere hundre nordmenn har betalt depositum på 20.000 kroner for å reservere e-tron GT.

For øvrig ventes omtrent halvparten av salget å skje i USA.

Denne fargen er helt ny i forbindelse med e-tron GT-lanseringen.

Audi e-tron GT / RS e-tron GT Pris: Audi e-tron GT (levert Oslo) – Audi e-tron GT: 899.900 kroner – Audi e-tron GT Plus: 946.900 kroner – Audi e-tron GT Pro: 999.900 kroner RS e-tron GT: – Audi RS e-tron GT: 1.269.900 kroner Batteripakke: Netto: 85,7 kWt Brutto: 93,4 kWt Rekkevidde: e-tron GT: 431 - 488 km

RS e-tron GT: 429 - 472 km Effekt: e-tron GT: 476 hk (530 hk powerboost) / 640 Nm

RS e-tron GT: 598 hk (645 hk power boost) / 830 Nm. 0-100 km/t / 0-200 km/t: e-tron GT : 4,1 sek / 15,5 sek.

4,1 sek / 15,5 sek. RS e-tron GT: 3,3 sek / 11,8 sek. Toppfart: e-tron GT: 245 km/t

RS e-tron GT: 250 km/t Lading: Opptil 270 kW hurtiglading Opptil 22 kW hjemmelading Lading 5-80 prosent 22 kW: 9,3 timer Lading 5-80 prosent 270 kW: 22,5 minutter Luftmotstand cW-verdi: 0,24 Lengde: 4,99 m Bredde: 1,96 m Høyde: 1,41 m Bagasjerom: 405 liter Frunk / bagasjerom foran: 81 liter Tilhengerfeste: Ikke tilgjengelig

Standardutstyr og ekstrautstyr Audi e-tron GT quattro Plus har dette utstyret utover det som er standard på Audi e-tron GT: · Matrix-LED · Assistentpakke tur · Ryggekamera · Ambientebelysning, flerfarget · 3-eket mlf-sportsratt med flatbunn oppvarmet · Komfortnøkkel med alarm · Adaptive cruise assist med nødstoppassistent · Avblendbare og innklappbare utvendige speil Kundefordel på 13.850 kroner Audi e-tron GT quattro Pro har dette utstyret utover det som er standard på Audi e-tron GT: · Matrix-LED · Assistentpakke tur · Omgivelses kamera med parkeringsassistent · Adaptive cruise assist med nødstoppassistent · Avblendbare og innklappbare utvendige speil · Ambientebelysning flerfarget · 3-eket mlf-sportsratt med flatbunn oppvarmet · Komfortnøkkel med alarm · Lydanlegg fra Bang & Olufsen · Head-Up display · Audi Phone Box · Adaptiv luftfjæring · Varmeseter bak Kundefordel på 27.440 kroner Audi RS e-tron GT har dette utstyret utover det som er standard på Audi e-tron GT: · RS-emblemer · Carbid-bremser · Adaptiv Luftfjæring · 20» 5-dobbeleiket ofsett-design i platinagrå · Avblendbare og innklappbare speil med memo · Utvendige sorte speilhus · Matrix-LED-hovedlys · Sort utvendig optikk · Sportsseter plus med 14-veis elektrisk justering med minne · Seter i skinn/microfiber dinamica · Innvendig dekor i palladium sølv effektlakk · 3-eiket mlf-ratt med flat bunn i alcantara · Elektrisk høyde- og lengderegulering av rattstammen · Belyste innstigningslister med aluminiumsdekor foran og bak · Lydanlegg fra Bang & Qlufsen · e-tron Sportsound · Variabel differensiallås på bakakselen

Slik ser hekken på e-tron GT ut hvis du bestiller RS-utgaven.

