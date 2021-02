Advarer etter mange branner den siste tiden: – Vær ekstra oppmerksom

Minusgrader over hele landet gjør at folk bruker mer strøm enn ellers. Det fører til mange branner og branntilløp.

Minusgrader over hele landet gjør at folk bruker mer strøm enn ellers. Det fører til mange branntilløp.

Torsdag kveld brant det kraftig i et rekkehus i Oslo. Ingen ble skadd, men boligen er totalskadd. Årsaken til brannen er ikke kjent, men den skal ha startet på kjøkkenet.



Brannen er bare en av flere den siste uken. Innsatsleder på brannstedet på Lambertseter, Kjetil Kvåle, sier det trolig er høy bruk av varme som gjør at vi nå ser en økning i antall branner.

– Det er kaldt om dagen og har vært det over lang tid. Jeg tror det kan skyldes at folk finner frem gamle ovner, og at man fyrer mer. Det elektriske står på og jobber for fullt også går det plutselig galt. Det er ikke sikkert det er årsaken her, men tror det kan være mye av grunnen til at vi har hatt så mange utrykninger den siste uken, forteller han til Nordstrands Blad.

Oslo er bare ett av mange steder som har meldt om branntilløp den siste tiden. Lørdag kveld gikk brannvesenet i Møre og Romsdal ut med en advarsel:

NB! ved kuldeperioder som nå bruker vi mer strøm, noe som fører til høyere varmeutvikling i sikringsskapet en ved normal drift, dette kan føre til at ledningene kan løsne og det kan bli brann, derfor er det viktig å få sjekke dette av og til. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) February 6, 2021

– NB! Ved kuldeperioder som nå bruker vi mer strøm, noe som fører til høyere varmeutvikling i sikringsskapet enn ved normal drift. Dette kan føre til at ledningene kan løsne og det kan bli brann. Derfor er det viktig å få sjekke dette av og til, skriver de.

– Må være ekstra oppmerksom

Administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, ber folk sjekke det elektriske utstyret en ekstra gang.

– Vi er inne i en periode av året hvor det normalt er flere branntilløp. Med vedvarende kulde over lang tid brukes oppvarmingssystem i veldig stor grad. Da følger det med at man må være litt ekstra oppmerksom, sier Søtorp.

Hovedsakelig innebærer det å forsikre seg om at man bruker elektriske artikler på riktig måte, og å sjekke tilstanden på disse produktene.

– Det handler om at man bruker elektriske artikler på rett måte, og at man vet at det man har knyttet til oppvarming er i orden.

Administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, ber folk være ekstra oppmerksomme. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

– Ikke minst må man ha kjennskap til tilstanden på de elektriske anlegget, og se til at det oppfører seg som det skal, ikke er misfarget, og ikke er for varmt, sier Søtorp.

Ber folk få elektriker til å sjekke at alt er i orden

Han forteller at branntilløpene kommer av de samme årsakene som ellers i året, som komfyrer, elektriske artikler, skjøteledninger og røyking, men at farene forsterkes når det er veldig kaldt.

Søtorp har en klar oppfordring til alle som nå gjør alt de kan for å få varmen.

– Man må påse at det man har av elektriske artikler er i orden. Der man har skjøteledninger må man sjekke belastning, og passe på at man ikke får et reir av skjøteledninger og kontakter fordi man skal få maksimalt ut av et støpsel eller en kontakt, sier han.

Det er meldt kaldt vær i god tid fremover flere steder. Søtorp ber folk med gamle elektriske anlegg om å få disse sjekket.

– Et elektrisk anlegg som er i orden tåler å bli belastet over land tid. Der hvor det er gamle anlegg som ikke har hatt tilsyn eller er oppgradert, så anbefaler vi at man får en elektriker til å gjennomgå anlegget.