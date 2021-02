Anbefaler strenge tiltak for flere Vestlands-kommuner

Tiltakene som anbefales fra Helsedirektoratet i Vestlands-kommunene Bergen, Kvam og Ulvik innebærer en full nedstenging, og vil i første omgang gjelde i en uke fremover.

Det siste døgnet er det registrert 13 nye smittetilfeller i Bergen. Fem er tilknyttet byggeplass med fare for spredning av sørafrikansk virus, skriver NTB.

Helsedirektoratet anbefaler rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Det anbefales også digital undervisning på videregående skole.

Butikker stenger

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

I tillegg til dette stenges også butikker med unntak av matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

All breddeidrett for barn og voksne stanses, samt andre fritidsaktiviteter. I tillegg til dette må en rekke virksomheter holde stengt.

Dette gjelder blant annet serveringssteder, treningssentre, svømmehaller, biblioteker og museer.

Tiltak i nabokommuner

I tillegg til dette må de omkringliggende kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss, Øygarden, Eidsfjord og Ullensvang også forberede seg på innstramminger.

De blir imidlertid ikke like strenge som i Bergen, Kvam og Ulvik.

I de omkringliggende kommune anbefaler Helsedirektoratet skjenkestopp, påbud om hjemmekontor for alle som kan, samt stenging av kjøpesentre.

Serveringssteder, biblioteker og alle butikker som ikke er en del av kjøpesentre kan imidlertid holde åpent.

Bergen kommune har varslet at de vil holde en pressekonferanse senere søndag hvor tiltakene vil bli presentert.

Saken oppdateres!