– Byr på en del utfordringer

Det er ingen grunn til å rydde vekk ulltøy og votter med det første, om man ser på værvarselet for den kommende uken.

Kulda slipper ikke taket helt enda, men starten av neste uke byr også på finvær for Sør-Norge.

– Det blir fint for de som liker det tørt og kaldt, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

I starten av uka blir det få endringer i været for hele landet. Snøbygene fortsetter i Nord-Norge, mens Sør-Norge får sol og fortsatt lave temperaturer.

Det kan by på utfordringer som kalde fingre og rør som fryser.

Snøværet fortsetter i nord

Nord for Lofoten er det ventet snøbyger, og opptil kuling langs kysten i første del av uka. Det er ikke mye som endrer seg i nord, men et lite lavtrykk går innover Lofoten og svekkes sørover mot Trøndelag.

Sør for Lofoten, mot Stadt og Dovre, kan det altså komme snøbyger. Ellers mener meteorologen at været vil holde seg stabilt for resten av landet.

– Det fortsetter i samme tralt, sier hun.

Politiet i Finnmark minner om konsekvenser av bygene, og ber folk være forsiktige med tanke på den økte skredfaren som følge av snøværet.

Det har kommet mye snø den siste tiden, og det er betydelig skredfare flere steder i Finnmark. Politiet oppfordrer folk til å ferdes aktsomt i terrenget! — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) February 7, 2021

Kaldt og fint i Sør-Norge

Det kalde, solrike vinterværet som har vært å se i den sørlige delen av landet fortsetter første halvdel av uka som kommer.

Aabrekk tror heller ikke det blir noen brå slutt på vinteren etter dette.

– Det er nok ikke alle som er så glad for det, men det ser i alle fall fint ut, sier hun.

Også Midt-Norge kan vente seg lave temperaturer og fint vær, og mandag er det meldt helt ned mot 19 kuldegrader i Trondheim.

Det vil likevel være trøst å hente i sol og klarvær i Midt- og Sør-Norge, for de som ikke setter pris på de kalde temperaturene.