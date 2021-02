Fangeopprør i USA – 115 innsatte rømte fra cellene og ramponerte fengselet

Over 100 innsatte rømte fra cellene sine, knuste vinduer og startet en rekke branner i et fengsel i St. Louis lørdag. Myndighetene skylder på dårlige låser.

Fangeopprøret startet natt til lørdag lokal tid, da en lite samarbeidsvillig innsatt havnet i et basketak med en fengselsbetjent, skriver CNN.

– Fengselsbetjenten ble deretter overfalt av andre insatte som befant seg inne i en av cellene, sier Jimmie Edwards, som er ansvarlig for offentlig sikkerhet i St. Louis på en pressekonferanse.

Under kampens hete klarte enkelte av de innsatte å bryte opp låsene og rømme fra cellene sine.

Tok over kontrollen

Mens de ansatte var opptatt med å få den skadde fengselsbetjenten i sikkerhet, tok de rømte fangene kontroll over den elektroniske kodelåsen. Slik fikk de frigjort en rekke andre innsatte på avdelingen.

Så mange som 115 innsatte klarte å rømme fra cellene, før de raskt tok kontroll over fengselets fjerde etasje.

Så mange som 115 fanger kom seg ut av cellene i City Justice Center. Foto: Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch via AP

I videoer og bilder fra stedet kan man se flere maskerte innsatte stå ved knuste vinduer, hvor de vifter med brennende sengetøy. Mange av de innsatte benyttet anledningen til å demonstrere mot forholdene i fengselet, som har blitt verre under koronapandemien.

– Kriminelt kaos

Edwards understreker at fangeopprøret ikke kan klassifiseres som et rømningsforsøk. Det ble heller ikke tatt noen gisler under opptøyene.

– Dette var en gjeng med folk som bestemte seg for at de ville starte kriminelt kaos. Og det var akkurat det de gjorde, sier Edwards.

Med hjelp fra lokale politibetjenter fikk de fengselsansatte situasjonen omsider under kontroll.

– Det ble ikke utøvd noe motstand da vi gikk inn i fengselet, opplyser Edwards.

Han opplyser videre at de innsatte som soner i City Justice Center alle har begått alvorlige forbrytelser. Nå har flere av opprørerne blitt flyttet til en høysikkerhetsavdeling, mens andre er overført til et annet fengsel.

Vil fikse låsene

Den skadde fengselsbetjenten ble fraktet til sykehus, og skal ifølge myndighetene være på bedringens vei.

Nå ønsker St. Louis å forbedre låsene i fengselet en gang for alle, ettersom dette «ikke er et nytt problem for byen».

– Låsene vil ikke nødvendigvis låse seg, til tross for at det elektroniske systemet sier at de er låst, forteller Edwards. Myndighetene har forsøkt å finne en løsning på problemet i flere måneder.

– Jeg håper virkelig at vi får fikset låsene, avslutter Edwards.