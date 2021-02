Trump splitter republikanerne: – Politikk handler ikke om å tilbe én fyr

Det er kraftige skillelinjer innad i det republikanske partiet før riksrettssaken. Deler av partiet ønsker å vise fullstendig lojalitet til den tidligere presidenten, og mener dette er veien videre for republikanerne.

Blant disse finner man den omstridte kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene, som fredag advarte mot å svikte Trump.

Marjorie Taylor Greene advarer mot å trosse Trump. Foto: Susan Walsh/AP Photo

– Republikanske velgere støtter ham fortsatt, partiet er hans. Det tilhører ingen andre, sa Greene, som den siste tiden har vakt oppsikt med sine svært kontroversielle uttalelser.

Oppvaskmøte

På den andre siden har man dem som mener at partiet bør bevege seg vekk fra Trump og hans retorikk, særlig i lys av Trumps rolle i stormingen av Kongressen. Blant disse er den moderate representanten fra Wyoming, Liz Cheney. Hun er én av ti republikanske representanter som stemte for å stille Trump for riksrett.

Torsdag holdt republikanerne et fem timer langt oppvasktmøte, hvor både Greene og Cheneys fremtid ble diskutert. Partiet valgte å beholde begge, samtidig som demokratene sørget for å fjerne Greene fra alle komiteverv.

Lørdag var det Cheneys tur til å få unngjelde, da et soleklart flertall av det republikanske partiet i Wyoming vedtok å kritisere Cheneys riksrett-stemme.

Liz Cheney ble lørdag kritisert av eget parti for sin stemme i riksrettsspørsmålet. Foto: Susan Walsh/AP Photo

– Vi må hedre president Trump. Alt president Trump gjorde var å be om en fredelig samling og demonstrasjon for et rettferdig og revidert valgresultat. Det republikanske partiet bør gi Cheney en advarsel, tordnet republikaneren Darin Smith etter vedtaket ifølge Associated Press.

– Politisk kreft

En annen Trump-kritisk republikaner som har pådratt seg partiets vrede er senatoren Ben Sasse fra Nebraska. Sasse har gjentatte ganger uttalt seg svært kritisk til Trumps grunnløse anklager om valgfusk.

Ben Sasse har gjentatte ganger kritisert Donald Trump. Foto: Anna Moneymaker/Getty/AFP

Ifølge CNN vil republikanerne gi ham samme behandling som Cheney, og planlegger å fatte et vedtak om kritikk mot senatoren neste uke. Det får Sasse til å reagere.

– Dere er velkomne til å kritisere meg på nytt, men la oss være enige om hvorfor dette skjer. Det skjer fordi jeg fortsatt mener, slik dere pleide å mene, at politikk ikke handler om å tilbe én fyr, sier Sasse i en video, med tydelig henvisning til Donald Trump.

Senatoren advarer partifellene mot å kvitte seg med Trump-skeptikerne.

– Det ikke bare er en politisk kreft for nasjonen vår, det er også forferdelig for partiet, sier Sasse i videoen han selv publiserte på sine hjemmesider.

– Dolker Trump i ryggen

Sasses budskap får mange republikanere til å se rødt. Flere anklager senatoren for å skyve sine egne interesser foran paritet, og spekulerer i om Sasse vil stille til president i 2024. En av senatorens republikanske kolleger i Nebraska, Bruce Desautels, mener Sasse har «dolket Trump i ryggen».

– Denne mannen er en av de mest nedlatende, arrogante, selvopptatte menneskene jeg noensinne har måtte forholde meg til, tordner Desautels til Politico.

– Etter min mening representerer han ikke republikanske verdier, legger Desautels til.

Riksrettssaken mot Donald Trump starter på mandag. Demokratene er avhengige av 17 republikanske stemmer for å felle Trump, men den avgåtte presidenten har fremdeles svært stor innflytelse over partiet. Senator Sasse er én av svært få republikanerne som er forventet å stemme for å dømme den avgåtte presidenten.