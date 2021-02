Studie: AstraZeneca-vaksinen skal være mindre effektiv mot mutert virus

Det skjer etter at Financial Times omtalte foreløpige studieresultater tidligere lørdag.

I både tester på mennesker og blodprøver av de vaksinerte går det fram at vaksinens effektivitet mot den sørafrikanske varianten reduseres, ifølge resultatene fra studien, som avisa har fått tilgang til.

Uklar effektivitetsgrad mot alvorlig sykdom

Studien, som ikke er fagfellevurdert, skal publiseres på mandag. Sørafrikanske University of the Witwatersrand og Oxford-universitetet står bak studien.

– To doser viste ikke beskyttelse mot mild og moderat covid-19, står det i studien, med henvisning til covid-19 forårsaket av den sørafrikanske varianten.

Vaksinens effektivitet mot alvorlig covid-19 er foreløpig ikke kartlagt, ifølge avisen. Ingen av de over 2.000 som deltok i studien, døde eller ble innlagt på sykehus.

Kan vurdere endringer

Til Reuters sier en AstraZeneca-talsmann at tidligere resultater fra studien «har vist begrenset effektivitet mot mild sykdom, primært som følge av den sørafrikanske varianten».

– Vi har imidlertid ikke vært i stand til å ordentlig slå fast hvor effektiv den er mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, fordi testdeltakerne i overvekt var unge og friske voksne, legger han til.

AstraZeneca ville ikke kommentere saken overfor Financial Times og viste til Oxford-universitetet for kommentarer. I en kommentar sier Oxford-universitet blant annet at de kartlegger muligheten for endringer i vaksinen som kan bli nødvendige.