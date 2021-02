Solskjær til TV 2 etter seksmålsdrama: – Det er et hardt slag i trynet

Manchester United - Everton 3-3 (2-0)

Begge lagene hadde et godt utgangspunkt før kampstart:

Manchester United kom rett fra en knusende 9-0-seier mot Southampton tirsdag. Mens Carlo Ancelottis menn hadde vunnet fire strake bortekamper på rad.

Se sammendraget fra kampen øverst!

Til pause hadde et hodestøt fra Edinson Cavani og et praktfullt langskudd fra Bruno Fernandes gitt Manchester United en 2-0-ledelse.

– Det er verdensklasse. Helt vidunderlig å se på, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om Fernandes sin scoring i pausen.

Men seks minutter ut i andre omgang stod det plutselig 2-2. I løpet av tre minutter hadde Everton utlignet.

Ole Gunnar Solskjær trodde han skulle få juble for seier i sin 100. kamp som Premier League-manager etter at Scott McTominay satte inn 3-2 i det 69. minutt.

Men på overtid sørget Dominic Calvert-Lewin for 3-3, og poengdeling.

– De har tre skudd mellom stengene, og alle går inn. Det er et hardt slag i trynet, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

– Cavani er gull verdt

Solskjærs menn hadde allerede slått Everton to ganger denne sesongen, både i Premier League og i Ligacupen.

Det skulle ta 23 minutter før Marcus Rashford klarte å åpne Everton-forsvaret.

Det gjorde han med et perfekt innlegg som Edinson Cavani kontrollert headet forbi Robin Olsen i Evertons mål.

– Cavani er gull verdt for mange av de unge i United-angrepet. Han bidrar med sin erfaring, kraft og en vilje til å jobbe, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter hodestøtet.

Rett før pause, i sin 50. kamp for Manchester-klubben, leverte Bruno Fernandes sitt fjerde mål på fire kamper mot Everton.

Nærmest stillestående dunket portugiseren til fra over 20 meter, og på nydelig vis duppet langskuddet over keeper Olsen og ned i krysset.



– Det er en Cantona-arroganse over den scoringen til Fernandes, fortsatte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Se drømmescoringen til Fernandes her:

Everton sjokkerte

Everton stormet ut rett fra start i andre omgang. Etter 48 minutter ga David De Gea en retur fra innlegget til Dominic Calvert-Lewin.

Returen landet rett i beina på Abdoulaye Doucouré, som reduserte til 2-1.

– Jeg syns De Gea gir en enkel retur der, sa Myhre.

Bare tre minutter senere var Everton frempå igjen. Et strålende innlegg fra Doucouré endte hos James Rodríguez, som rett innenfor sekstenmeteren utlignet med en kontant volley ned i hjørnet.

– Så er det 2-2 på Old Trafford. Everton kommer ut i andre omgang og sjokkerer hjemmelaget, kommenterte Alsaker.

Men så svarte Manchester United igjen. I det 69. minutt raget Scott McTominay høyest av alle på innlegget fra Luke Shaw.

I Everton-målet vikarierte svenske Robin Olsen for en skadet Jordan Pickford. Og da stussen til McTominay snek seg inn i lengste hjørne, klarte ikke svensken å stokke beina.

Dermed stod det 3-2 til Manchester United.

– Det ser fryktelig hjelpeløst ut når han ligger og spreller der, Robin Olsen, sa Alsaker etter målet.

Men så - på overtid av overtiden - utlignet Everton igjen. Evertons toppscorer, Dominic Calvert-Lewin, satte inn 3-3, som også ble resultatet.

– Vi endret måten vi spilte på, og det hjalp oss med å komme oss fremover på banen. Det handlet om å få flere i angrep, sa Calvert-Lewin etter kampen.

De blåkledde har nå spilt åtte bortekamper uten tap, med seks seire og to uavgjorte.

King på benken

Joshua King fikk noen minutter som innbytter i sin Everton-debut mot Leeds onsdag.

King scoret mot Manchester United for gamleklubben Bournemouth i begge Premier League-oppgjørene mellom de to forrige sesong.

Mot Manchester United startet han igjen på benken, men fikk ti minutter på slutten av kampen.

Kampen ble spilt på dagen 63 år etter München-ulykken der åtte Manchester United-spillere mistet livet i flystyrten.