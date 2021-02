Mike Dean havnet i fokus igjen: – Vet ikke om jeg skal le eller grine

På overtid i kampen mellom Fulham og West Ham gikk Aleksandar Mitrovic i bakken. Reprisen viste at den store serberen ble truffet av albuen til West Ham-spiller Tomás Soucek.

Reprisen viste også at Tsjekkeren trolig ikke traff Mitrovic med vilje. Ut ifra bildene kunne det se ut til at Soucek traff Mitrovic da han skulle løfte armen over han.

Etter å ha bedyret sin uskyld måtte Soucek se kampens dommer Mike Dean snu seg og gå mot VAR-skjermen. Der brukte dommeren lang tid.

Se hendelsen øverst!

Da han snudde seg og gikk ut på banen igjen stakk han handa ned i baklommen. Det betyr rødt kort.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller var sjokkert over Mike Deans avgjørelse.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Det der er så håpløst. At Mike Dean ender opp med å gjøre to slike feil på under én uke er rett og slett ikke til å begripe. Dette har ingenting med voldelighet å gjøre, han prøver bare å komme seg over Mitrovic med armen. Dette er ikke rødt kort, det er noe av det dummeste jeg har sett, sier Stamsø-Møller.

– VAR skal være minimal forstyrrelse og maksimal hjelp. Hva er dette for noe? Dette er jo bare tull. Dette er bare uflaks som blir straffet med rødt kort. Dersom dette blir tre kampers karantene, så skjønner jeg ingen verdens ting, sier Stamsø-Møller.

UTVIST: Her blir Tomás Soucek sendt av banen. Foto: Adam Davy

David Moyes raser mot Mike Dean

West Ham-manager David Moyes var rasende på Mike Dean etter kampen.

– Han gjør det ikke med vilje. Det er helt utilsiktet. Jeg er flau på vegne av VAR-teamet som ikke bedømmer det som et uhell.

– Jeg er også flau på vegne av Mike Dean som må ta en slik avgjørelse når alle andre ser at det ikke er tilsiktet fra spillerens side. Jeg er flau over at dommeren bestemte seg for å utvise spilleren, sier Moyes.

Tomás Soucek tok selv til Twitter etter kampen for å bedyre sin uskyld.

– Jeg snakket med Mitrovic både under og etter kampen. Han sa til meg at duellen var fair, jeg takker ham for det. Dessverre hadde dommeren en annen oppfatning. Alle som kjenner meg vet at jeg aldri ville skadet en person med vilje. Jeg er lei meg for at dette skjedde i en ellers strålende sesong. Det var veldig fairplay av Aleksandar, skriver Soucek.



To stygge feil på én uke

Forrige runde havnet Mike Dean også i fokus. Grunnen var da Anthony Martial gikk i bakken, og Jan Bednarek måtte forlate banen etter å ha fått rødt kort.

En hendelse som også skapte overskrifter ettersom flere mente Martial filmet seg til straffespark.

– Det er jo et kjempenederlag om Mike Dean to ganger på én uke går til VAR-skjermen og tar feil avgjørelse. Da er det jo han som må i karantene, sier Erik Thorstvedt.

Fulhams sjef Scott Parker skjønte også lite av avgjørelsen som motstanderen fikk mot seg.

– Jeg har ikke sett episoden igjen, men den avgjørelsen var hard. Jeg synes ikke det var en utvisning.

Kampen mellom Fulham og West Ham endte 0-0.