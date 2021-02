Carlsen slo knallhardt tilbake etter åpningstap

Carlsen møtte lørdag Wesley So, Levon Aronian, Matthias Blübaum, Sam Shankland og Leinier Dominguez første dag av denne runden av Champions Chess Tour.

Målet var å legge bak seg skuffelsen som var Tata Steel Chess. Det gikk ikke helt etter planen i starten. Da tapte Carlsen med sorte brikker for Wesley So.

– Det var den verst tenkelige starten. Nå kommer de negative tankene tilbake, fryktet TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Men de tankene fikk Carlsen bukt med kjapt. Han slo tilbake med tre strake seirer. I siste parti, mot Leinier Dominguez, var han ille ute, men hentet seg inn og vant til slutt.

– Hvilket comeback og start på denne turneringen! Nå har han bortimot sikret seg avansement fra gruppespillet, sa Hammer.

Og det var en bli Carlsen som snakket med TV 2 etter partiet.

– Jeg er selvfølgelig veldig, veldig fornøyd. Jeg hadde bestemt meg i dag for å prøve å vinne alle partiene inkludert mot So. Hvis ikke det gikk i første partiet, så var tanken min veldig klar at det er ikke så farlig. Det kan skje og så skulle jeg bare fortsette i samme i samme stilen. Det fungerte veldig bra, sier Carlsen.



Det er 16 deltakere. Alle møter alle i løpet av de tre første dagene, og deretter går de åtte beste til kvartfinaler. Hver av utslagsrundene spilles over to dager. Hele turneringen sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo.