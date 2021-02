Ronaldo endte måltørken i viktig Juventus-seier

Juventus - Roma 2-0 (1-0)

Før lørdagens kamp hadde ikke Cristiano Ronaldo scoret på tre seriekamper. Portugiseren har ikke gått fire kamper på rad uten mål siden 2017.

Ronaldo fylte 36 år fredag, og etter tolv minutter kom en forsinket bursdagsgave.



Alvaro Morata fant Ronaldo like utenfor sekstenmeteren, og med feil fot limte Juventus-spissen ballen ned i hjørnet bak Romas Pau Lopez.

– Selv som 36-åring, så fornekter han seg ikke. Han fortsetter storspillet, konstaterte TV 2s kommentator Robin Grov.

Se målet til Ronaldo øverst i artikkelen!



Evigunge Ronaldo er toppscorer i Serie A med 16 mål på 17 kamper.



Etter 70 minutter doblet Juventus ledelsen. Svenske Dejan Kulusevski prøvde å finne Ronaldo, men Roma-stopper Ibañez fikk foten på innlegget og satte ballen i eget mål. Dermed vant Juventus 2-0.



Med seieren klatrer Juventus forbi Roma på tabellen, og de regjerende mestrene ligger nå på en tredjeplass i Serie A, fem poeng bak Inter på tabelltopp, med én kamp mindre spilt.

Målkongen kunne hatt flere

Ronaldo hadde 31 Serie A-mål forrige sesong, og har 20 ligamål eller mer i elleve sesonger på rad. Lørdag kunne han kommet enda nærmere 20-tallet.

LAGKAMERATER: Cristiano Ronaldo og Alvaro Morata spilte også tidligere sammen i Real Madrid. Foto: Curto De La Torre

For i det 21. minutt holdt 36-åringen på å doble ledelsen. Igjen var det spisskollega, Morata, som la til rette. Portugiseren brant til, men ballen traff undersiden av tverrliggeren og gikk ut.

Men spanske Morata var storservitør for Juventus lørdag. Denne gangen serverte han Ronaldo i bakrom. Men avslutningen fra skrått hold ble for veik, og Roma-keeper Lopez hadde full kontroll.

Morata ble byttet ut etter 65 minutter, og inn kom det svenske vidunderbarnet Dejan Kulusevski. 20-åringen brukte få minutter på å markere seg, da innlegget hans i det 70. minutt endte med et selvmål fra Romas Ibañez.

Pirlo-bragd

Juventus har vunnet Serie A ni år på rad. Men etter at tidligere Juventus-spiller, Andrea Pirlo, tok over sjefsjobben i august 2020 har Torino-laget slitt mer.



Juventus lå på fjerdeplass før lørdagens kamp. Men Pirlo vil nok være godt fornøyd med at Juventus for første gang under Pirlos ledelse har gått tre Serie A-kamper på rad uten baklengs.



Juventus er nå ubeseiret i 37 av de 39 siste hjemmekampene i Serie A.



Roma er nå på fjerdeplass, to poeng bak Juventus, med én kamp flere spilt.