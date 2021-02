Full forvirring: – Kylie Minogue er ikke forlovet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torsdag hevdet medier over hele verden at Kylie Minogue var forlovet. Nå viser det seg at det ikke stemmer.

Nyheten om at den australske popstjernen skulle gifte seg med kjæresten Paul Solomons spredde seg som ild i tørt gress denne uken. På vegne av Minogue går en talsperson nå ut og sier at dette ikke stemmer.

– Det er ikke sant at de er forlovet. Paret er lykkelige slik det er nå, sier vedkomne til Huffingtonpost.

Flere medier omtalte forlovelsen. Også TV 2.

Slik spredde det seg

Det var etter at skuespiller Billie Piper refererte til Minogues kjæreste som hennes «forlovede» under et intervju med motebladet Elle, at flere medier plukket opp nyheten.

Den britiske avisa Daily Mail var raskt ute med å kontakte stemoren til Solomon, som kunne fortelle at hun var henrykt over det planlagte giftemålet.

Kvinnen, med navn Gloria, fortalte at hun hadde møtt Minogue og at hun likte henne.

– Hun er veldig hyggelig og jeg er i ekstase over at de skal gifte seg, sa hun til Daily Mail og fortsetter:

– Det er veldig spennende, men jeg beklager, jeg kan ikke si noe mer fordi jeg har fått beskjed om å ikke si noe. Jeg respekterer sønnen min og jeg respekterer Kylie.

Vært sammen siden 2018

Sangeren har vært forlovet tidligere, til den 19 år yngre skuespilleren Joshua Sasse. Forholdet tok slutt etter rykter om utroskap i 2017.

Solomon var gjest på Minogues 50-årsbursdagsfest i mai 2018, og noen måneder senere la hun ut et bilde hvor hun kysser nye flamme, og forholdet var et faktum.

November samme år snakket hun ut om forholdet på Jonathan Ross Show:

– Det går bra, det går fantastisk. Akkurat når jeg trodde at det aldri ville skje igjen, så kom han og overrasket meg, sier hun innrømmer at hun har funnet kjærligheten igjen