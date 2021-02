NBA-stjerne: - Sett meg fri

Kevin Durant er blant de aller største stjernene i NBA-sirkuset, men den statusen hjelper lite når ligaen drar frem smittevernsprotokollen. Men det gikk ikke sømløst for seg da Brooklyn Nets møtte Toronto Raptors hjemme i New York.

Dramaet startet før kampstart. En bekjent av Durant hadde levert en covid-19-prøve som hadde et usikkert testresultat. NBA-spilleren ble definert som nærkontakt og fikk beskjed om ikke å spille kampen. For sikkerhets skyld.

Kevin Durant innser at kampen er over for sin egen del. Foto: AFP

Men siden prøven da ikke var bekreftet positiv, snudde NBA og ga klarsignal til Durant om at han kunne spille likevel. Noe han gjorde. Så oppstår det som virkelig setter i gang kaoset. I kampens tredje periode får Durant beskjed om at han må forlate banen og gå rett i karantene. Vedkommende som tidligere på dagen hadde et usikkert testresultat, hadde nå fått bekreftet en positiv prøve. Da hadde Durant allerede vært på banen i 19 minutter.

Forbannet på Twitter

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

En sint basketstjerne gikk av, og i ren frustrasjon gikk han på Twitter i sluttminuttene av kampen.

Forvirring og frustrasjon

Men det var langt fra kun Durant som både var frustrert og forvirret. Lagkameratene og motspillere hadde nå vært på banen i 19 minutter sammen med en nærkontakt til smittet person.

– Det er frustrerende. Vi følger protokollene, vi blir testet hver eneste dag og dermed forstå jeg ikke hvorfor han først ikke fikk spille og senere kom på banen for så å bli tatt ut igjen. For mye skjer rundt oss nå. Det er vanskelig å ta inn over seg og spesielt da dette skjedde under en kamp. Dette oppgjøret burde vært utsatt, sier James Harden på pressekonferansen etter kampen.

Med til historien hører det til at Durant ble smittet av covid-19 i mars i fjor. Han har tidligere måtte stå over kamper fordi han ble definert som nærkontakt til en korona-smittet person. Og nå risikerer han nye kamper på sidelinjen i følge ESPN.