Kveldens svenske MGP-låter har lekket

Svenskenes første delfinale i «Melodifestivalen» går av stabelen i kveld, der MGP-dronning Lena Philipsson (55) skal være gjesteprogramleder sammen med Christer Björkman (63).

Kveldens overraskelsesmoment er imidlertid litt amputert.

Svenske SVT streamet nemlig generalprøvene til kveldens MGP-sending til journalister og musikkanmeldere og opptakene har nå havnet i feil hender. Det skriver Aftonbladet.

MGP-produsent Karin Gunnarsson forklarer til avisa:

– Det er en tredje part som har misbrukt den tilliten vi har gitt dem.

De jobber nå iherdig for å fjerne videoene.

«Russisk Facebook»

Det er på Russlands største sosiale medier-nettverk «VK», at alle ukens MGP-bidrag nå ligger tilgjengelig.

Reglene for MGP er at ingen sanger skal offentliggjøres før delfinalene. Gunnarsson sier derimot at lekkasjen ikke kommer til å påvirke konkurransen, og at ingen bidrag vil bli disket.

Aftonbladets MGP-ekspert, Tobbe EK, er ikke overrasket over lekkasjen og sier:

– Vi kan regne med at dette kommer til å skje hver uke i år, ettersom SVT har valgt å streame prøvene.

Norge skal i kveld ha sin fjerde delfinale.