Andrea får partydop på depresjonsklinikk i Oslo

På AxonKlinikken i Oslo tilbyr amerikanske Lowan Stewart sine pasienter stoffet ketamin. Legemiddelet brukes ofte under narkose, men er blant mange også kjent som partydopet Special K. I 2020 ble det godkjent til bruk på pasienter med depresjon.

På klinikken møter vi Andrea. Hun har slitt med alvorlig depresjon, og vanlig terapi har ikke hjulpet. Andrea har hatt seks behandlinger med ketamin, og forteller at hun har veldig god effekt av behandlingen. Nå har hun det mye bedre.

Andrea forteller at behandlingen foregår ved at hun får en nål med ketamin i armen, før hun får på seg briller og musikk, og forsvinner inn i en slags drømmeverden en times tid.

En gang drømte hun at hun var et sandkorn som drev med vannet, forteller hun.

– Det er jo ikke et stoff som gjør det til en annen, det er et stoff som gjorde meg i stand til å være en frisk utgave av seg selv.

Fungerer for 70 prosent

Lege Stewart forteller at pasientene under behandling får en slags «utenfor kroppen»-opplevelse, der de føler seg som en bitteliten del av universet. Dette hjelper fordi folk med depresjon ofte føler seg fanget i sitt eget sinn. Han forteller at behandlingen fungerer for om lag 70 prosent av pasientene.

Andrea var langt nede før hun kom i kontakt med Stewart.

– Da vi kom i kontakt med Lowan var jeg ganske langt nede. Jeg hadde tanker som krevde at jeg forsvarte at jeg levde. Den var innom hodet mitt mye. Jeg følte meg som en byrde.

Andrea forteller om den tunge tiden før hun startet med ketaminbehandlingen. Foto: TV 2

– Det var tungt lenge, men det toppet seg i desember i fjor, forteller hun.

Å bruke ketamin i behandling av deprimerte pasienter, er godt kjent i Stewarts hjemland USA, men han er en av de første som har startet behandling med ketamin i Norge.

– Hvis moren vår får kreft gir vi cellegift, stråling, og medisiner som ikke en gang har blitt godkjent. Vi bruker nye medisiner som er i forskningsfasen, fordi konsekvensene av å ikke gjøre det er at man lider, er i smerte og kan dø. Det er det samme som skjer med mental helse også. Likevel er ikke denne behandlingen tilgjengelig for offentligheten, sier Stewart.

– Skylder folk å fortelle om det

Det var Andreas ektemann Per André som fant ut om behandlingen. Foto: TV 2

For Andrea var det ektemannen Per André som fant ut om behandlingen.

– Som Lowan sier, er det ikke så mange som kjenner til dette tilbudet, og kanskje ikke anerkjenner det heller, sier han.

Andrea sier at hun føler at hun skylder folk å fortelle om det.

– Jeg har ikke fortalt mange om det, for det høres nesten ut som det er for godt til å være sant, at man kan bli bra på en time. Men når jeg har hatt så god effekt av det, føler jeg at jeg nesten skylder folk å fortelle om det, sier hun.

– Tror denne behandlingen var en veldig god idé

Andrea er her på oppfølgingstime for å se effekten av behandlingen. Den neste pasienten heter Aleksi. Han har også slitt med tung depresjon, og viser oss hvordan behandlingen foregår.

Slik ligger Aleksi den timen behandlingen varer. Foto: TV 2

– Ketamin er den vanligste bedøvelsen for barn, og dosen vi bruker på barn er om lag åtte ganger så stor som den vi bruker på deprimerte, forteller Stewart mens han gjør alt klart til behandlingen.

Ketaminen settes intravenøst, før Aleksi legges ned på rygggen med maske og hodetelefoner. Under hele prosessen overvåkes han av legen. I løpet av en times tid, er rusen borte.

– Dette var deilig, sier han når han våkner.

– Det var bra, positivt og dypt, forteller han.

Han forteller at store deler av opplevelsen er umulig å beskrive med ord, fordi det er så langt unna det man vanligvis opplever. Han forteller at han følte at han fløy i et landskap av kjærlighet og ro.

– Jeg tror denne behandlingen var en veldig god idé, slår han fast.