Brann i leilighet - kvinne siktet for brannstiftelse

En mann er kjørt til sykehus med røykskader, etter at det begynte å brenne i en leilighet på Hønefoss. En kvinne er pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med brannen.

Klokken 15.59 skriver politiet at den pågrepne kvinnen, som er i 40-årene, er kjent av politiet fra før. Hun er også selv beboer i leiligheten.

Mannen, i 30-årene, er en nabo av kvinnen.

Politiet skriver at de har dannet seg et bilde av hva som førte til brannen, som er under kontroll.

Operasjonsleder Trond Egil Groth vil imidlertid ikke fortelle noe mer om hva som har skjedd.

– Nå skal folk avhøres, sier han videre.