Ødegaard misbrukte stor sjanse

Aston Villa - Arsenal 1-0.

Øverst ser du ekspertens gjennomgang av Martin Ødegaards innsats mot Aston Villa.

Ødegaard kom inn etter 64 minutter. Mikel Arteta bestemte seg for å sette inn alt han hadde av kreativ kraft og la vekt bak sine ord om at han mener det er fullt mulig å spille med både nordmannen og Arsenals egen wonderboy Emile Smith Rowe.

Byttene hadde effekt. Arsenal tok mer grep på kampen. Ødegaard begynte fort å strø pasninger i et forsøk på å åpne dører i Villas solide forsvar.

Martin Ødegaard i aksjon mot Aston Villa Foto: Reuters

Etter 83 minutter fikk Arsenals leiesoldat en eventyrlig mulighet til å score sitt første Premier League-scoring. Ødegaard bestemte seg for å bruke kraft. Ballen gikk like over mål til stor fortvilelse fra både nordmannen og manager Arteta.

- Bare et litt annet treffpunkt på ballen så kunne dette vært en drømmesituasjon. Da hadde Ødegaard vært i gang på en helt annen måte og skaffet Arsenal poeng. Veldig, veldig synd med den situasjonen, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

På overtid fikk Ødegaard en mulighet til, men klarte ikke å få kontroll på ballen og det som kunne blitt en ny stor mulighet rant bord i sanden.

– Jeg synes Ødegaard var bra. Han var livlig hele veien, byr på seg selv og fikk ballen mye. Dette må være godkjent, sier Thorstvedt.

– Martin klarte seg godt den korte tiden han var innpå, men det er en vanskelig kamp. Aston Villa graver dypt for å holde på ledelsen. Martin har noen fine stikkere og kunne kanskje hatt et par til, sier Simen Stamsø Møller.

Pangåpning for Aston Villa

Aston Villa fikk en strålende start på kampen. Etter et drøyt minutt opptrådte Arsenal sløvt. Det ble brutalt utnyttet av hjemmelaget. Kampen var 74 sekunder gammel da Ollie Watkins satte inn 1-0. Villa hadde store muligheter til å punktere kampen, men måtte leve i spenning til dommeren blåste av og tre poeng sikret etter 1-0.

– Jeg er ekstremt skuffet og resultatet. Vi ga bort en scoring. Vi kontrollerte kampen, men i boksen gjorde vi ikke nok til å sette ballen i mål, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.