Fotgjenger alvorlig skadet etter påkjørsel

En voksen mann er alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt i et boligområde i Drammen. Bilførers førerkort er tatt i midlertidig beslag, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.13.

Fotgjengeren ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Påkjørselen har skjedd inni et boligområde i et villastrøk. Vi har dannet et bilde av hva som kan ha skjedd, men det er for tidlig å gå ut med noe, sier operasjonsleder Truls Fjeld til TV 2.

Fordi skadeomfanget er alvorlig har politiet valgt fremstille sjåføren for blodprøve, men de har på nåværende tidspunkt ikke mistanke om at at sjåføren har vært påvirket.

Saken oppdateres.