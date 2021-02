Slik sjekket han opp sin 24 år yngre kjæreste

Eriksen forteller om første gangen han så Hedvig Sophie Glestad (29) på en restaurant i Oslo.

– Jeg synes hun var veldig vakker, men hun var i et forhold, forklarer han.

Det skulle derfor ta en stund før han fikk muligheten til å kapre sin utkårede.

- Hun var så søt og sjarmerende

God kveld Norge møter kjendismanageren i sammenheng med lansering av Eriksens nye TV-program, «Alle elsker David», som kommer på TV 2. Her får vi et innblikk i livet til den kjente manageren, og blir kjent med både barna og kjæresten.

Eriksen er presis når har forteller hvor lang tid det tok før han møtte kjæresten igjen: to år og to måneder.

– Jeg hadde sette henne flere ganger innimellom, det må jeg påpeke, men det var da det viste det seg at hun var singel. Og det var jo jeg også.

De to begynte derfor å snakke sammen.

– Jeg var liksom ikke på «sjekker'n», jeg bare synes hun var så søt og sjarmerende. Hun var så morsom. Så jeg spurte om hun ville ta en kaffe en dag. Er det å sjekke opp? Ja, det er vel det, sier han.

Han forklarer imidlertid at de to ikke er helt enige om hvem som faktisk sjekket opp hvem.

Mot alle odds: - En ekstremt stor aldersforskjell

Eriksen sier at grunnet den store aldersforskjellen hadde han ikke trodd at det skulle utvikle seg til et forhold.

– Vi går jo inn i det tredje året sammen nå. Hvis du spoler tilbake til to-tre måneder inn i de tre årene, så hadde ikke jeg satt noen penger på at jeg skulle sitte sammen med henne om tre år, sier han og fortsetter:

Hedvig Sophie Glestad (29) blir å se i ny TV-serie sammen med kjæreste og samboer David Eriksen. Foto: TV 2

– Vi hadde det veldig gøy og vi trodde kanskje at det var en flørt. Men så har vi ekstremt mye likheter og en kjemi som har overbevist meg om at dette har ikke noe med alder å gjøre. Det har med menneskelig kjemi. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte.

Fikk klar beskjed fra datteren: – Hun er for ung

Eriksen har barna Lucas Eriksen (18) og Andrea Eriksen (24), sistnevnte synes ikke det var fullt så stas å få en fem år eldre stemor. På spørsmål om hvordan det var å fortelle barna om det nye forholdet sier han:

– Det var ikke lett. Det var ikke lett å fortelle det til noen. Men spesielt ikke til Andrea. Det var en liten utfordring.

Han fikk klar beskjed om at hun var for ung for ham. Videre forteller han at samtalene med datteren gjorde at han måtte tenke seg nøye om.

– Jeg tenkte lenge og jeg tenkte nøye. Men vet du hva, jeg er så takknemlig for at vi har kommet dit hvor vi er i dag. Det har vært en reise.

Han forteller at datteren og kjæresten har en godt forhold i dag.

Elsker «date nights»

Eriksen mener selv at han er romantisk, men er samtidig usikker på om kjæresten ville sagt seg enig. Han innrømmer at når dagene er hektiske så er han sjanseløs:

– Da når jeg ikke opp, sier han.

Han forteller at han er veldig glad i å prøve nye restauranter, men at under pandemien har de måttet flytte de romantiske kveldene hjem til leiligheten. Der drikker de god vin og lager mat.

– Vi lager fireretters middag. Hun lager den ene forretten, jeg lager den andre. Vi lager fire retter hver. Så ender vi opp med å legge oss klokken syv om morningen. Da har vi sittet og snakket i 14 timer.

Han synes de har vært flinke til å sette av kvelder til å pynte seg og ha kvalitetstid kun de to.