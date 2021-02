Gladnyhet for Hockey-Norge: – Det er en god lørdag

Det har vært stor uro i hockeyleiren etter at regjeringen foreslo en ny ordning som ikke gir kompensasjon for avlyste kamper fra 1.januar 2021.

Ishockeyforbundet har jobbet på spreng for å legge en ny plan for sesonggjennomføringen av blant annet Fjordkraft-ligaen etter smitteutbruddet som rammet ligaen og nedstenginger. Men planleggingen har vært vanskelig på grunn av økonomisk usikkerhet.

Lørdag kom gladbeskjeden: kompensasjonspakken videreføres.

Det var VG som omtalte saken først.

– For klubbene og for oss er det veldig gledelig at vi fikk konstatert dette. Nå kan vi legge den økonomibiten til side og heller konsentrere oss om hva som er praktisk mulig å få til. Nå kan vi få denne kabalen til å gå opp best mulig, kunne starte opp fortest mulig og spille mest mulig før vi må sette en stopp 1.mai, forteller generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide til TV 2, og legger til:

– Det er en god lørdag, dette.

Til VG roser Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) idretten for deres samarbeid.

– Så lenge vi har myndighetspålagte krav, kommer vi også til å stille opp med økonomiske pakker, sier Raja til VG.

Ottar Eide synes det er bra at myndighetene har hørt på idretten og jobber nå videre med å se på gjennomføringen av sesongen i blant annet Fjordkraft-ligaen.

– Hvis vi klarer å få gjennomført 36 kamper og et sluttspill som vi må redusere, så vil det være bra å få gjennomført det. Men det forutsetter at vi klarer å ha aktivitet og at vi ikke får ytterligere nedstenginger for enkelte klubber. At toppidretten åpner opp den 16.februar er vi også helt avhengig av, forteller Eide.