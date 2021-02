Kjendismanager får egen TV-serie

David Eriksen (53), for mange kjent som Tone Damlis manager, får egen TV-serie på TV 2.

Serien vil gi et innblikk i Eriksens eksklusive jobbhverdag, der han hjelper artister og profiler opp og frem i bransjen. I tillegg får kamerateamet være med inn bak lukkede dører i managerens privatliv. Der blir man kjent med hans 24 år yngre kjæreste og hans to barn.

– Vi byr på oss selv hele bunten. Altså, hvis jeg har gjort en feil, så skal ikke jeg drive å sensurere bort det, sånn er det bare, sier 53-åringen.

Se intervjuet God kveld Norge gjorde med David Eriksen øverst i saken.

Det blir tårer

I serien vil vi se Eriksen gjøre sitt beste for å sjonglere rollen som familiefar, kjæreste og kjendismanager – noe som viser seg å by på en del utfordringer. Ifølge ham selv er han en følsom og ekstremt lettrørt mann.

Han forteller at det en en del følsomme temaer som dukker opp og at vi vil få se både han og andre gråte.

At han har fått seg samboer som kun er 5 år eldre enn hans egen datter, faller ikke i god jord hos noen av familiemedlemmene. Dette er ett av de såre temaene seerne vil få innblikk i.

På spørsmål om vi får se ham sint svarer han «litt», men påpeker at han er ekstremt tålmodig.

– Men når jeg blir sint, så blir jeg veldig sint.

«En jålete fyr»

Serien vil gi innblikk i en livsstil mer glamorøs enn de fleste kjenner seg igjen i. Han kjører Porsche, bor i en imponerende Oslo-leilighet og innrømmer at han er opptatt av god mat og vin.

Han er sikker på at flere vil si at han er en jålete fyr, men mener selv at han ikke er så veldig jålete.

– Jeg liker å ha det gøy, jeg liker å gjøre morsomme ting, jeg gidder ikke å tenke på at.... hva skal man si, kanskje jeg bruker litt unødvendige penger noen ganger, på en del hyggelige ting.

– I gode og onde dager

Tone Damli gikk gravid under hele innspillingen, men vil likevel dukke opp i noen av episodene. Han forteller at han har et ekstremt nært forhold til profilene han jobber med.

– Man blir veldig personlig involvert. Man blir som en veldig nær venn, det er ikke bare en businesspartner. Det blir mye mer. De skal føle seg trygge. Vi må være så gode venner at de skal kunne snakke med meg om alt.

Han sier at han prøver å ha kontroll på jobb, men at på andre arenaer glipper det litt:

– Hjemme kan jeg også prøve å ha kontroll, men det er ikke så lett.

- Ble en helt annen serie enn det vi planla

De hadde bare filmet et par måneder før coronapandemien slo ut for fult. På spørsmål om han føler at serien ble amputert på grunn av pandemien svarer han:

– Jeg følte nok det ganske lenge. Det var sånn at jeg håpet at vi skulle utsette det litt.

I planleggingsfasen hadde de en lang liste med punkter over ting de ville gjøre i serien. Ikke et eneste punkt ble noe av.

Han innrømmer at han underveis i serien var usikker på hvor det bar. Det var først når de hadde filmet i åtte måneder at han virkelig skjønte det.

– Jeg fikk et lite innblikk i første episode og da ble jeg veldig glad. De hadde catchet det vi er da, sier han.

Han legger til at det er flere hendelser i serien som ikke hadde skjedd uten pandemien, men som han er veldig takknemlig for.