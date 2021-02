Tusenvis ferdes på isen: – Ta hensyn

De siste ukene har tusenvis av folk beveget seg ut på isen, både på skøyter og til fots. Nå ber Redningsselskapet folk om å tenke seg om før de legger ut på tur.



– Vi er opptatt av sikkerheten til folk, sier Hasse Lindmo i redningsselskapet til TV 2.

- Husk sikkerhetsutstyr

Han har forståelse for at folk vil ut på isen i det flotte vinterværet, men understreker at man må ta hensyn til at isen kan være utrygg.

– Isen bør være 15 centimeter tjukk. Det kan man sjekke med en isstav, men man kan også bruke øks eller en hakke, sier Lindmo.



Han råder folk til å ha med seg en vanntett sekk med et helt skift, ispigger festet lett tilgjengelig, samt sikkerhetsutstyr som kasteline eller tau for å hjelpe andre.

Politiet advarer

– Om man ikke har ispigger kan man lage selv at to skrujern bundet med snor.

De siste ukene har flere personer gått gjennom isen, og politiet har på Twitter også advart mot utrygg is.

