Forskeren «Trond» lever et hemmelig dobbeltliv: – Heroin er den beste medisinen for meg

– Jeg kan ikke forestille meg at noen tror at jeg bruker heroin. Jeg er ganske flink til å skjule det, forteller «Trond».

– Har du noen gang nesten blitt oppdaget?

– Jeg tror ikke det, men selvfølgelig er det tett på noen ganger. Hvis du har glemt igjen et eller annet, også bare «ops, der har jeg glemt igjen røykerøret mitt på toalettet», liksom. Så får man akkurat hentet det før noen har sett det. Da er jo det veldig nært.

– Jeg tjener nesten like mye som statsministeren, men jeg har ikke råd til å dra på ferie

«Trond» bruker heroin for å døyve psykiske problemer han har strevd med siden han var ung. I det siste har han tatt mer og mer heroin i skjul.

– Jeg har prøvd alle mulige antidepressiva og ditt og datt, men hvis jeg virkelig har en vanskelig periode, er det opiater som funker. Det høres litt bakvendt ut, for det er samtidig det som skader meg mest, men også det som redder livet mitt med jevne mellomrom. Heroin er den beste medisinen for meg, slår han fast.

Han forteller at han kan bruke fem gram i løpet av et par dager. Han anslår at det koster han mellom 2200 og 2400 kroner annenhver dag.

– Jeg tjener nesten like mye som statsministeren, men jeg har ikke råd til å dra på ferie.

Etter ti år har «Trond» nå bestemt seg for å bli rusfri. De sosiale omkostningene, massiv gjeld, og de negative bivirkningene har blitt for mye.

– Nå skal jeg virkelig prøve å unngå å falle tilbake til det enda en gang, for jeg er så lei av å gå av og på, og av og på.

Skal klare det

Han får nå et lovlig alternativ til heroin av fastlegen sin, som gjør at han kan trappe ned og til slutt bli helt rusfri.

Disse pillene skal hjelpe «Trond» å bli rusfri. Foto: TV 2

«Trond» er ikke i tvil om at han skal klare det.

– Nei, det er jeg ikke, men jeg vet at det er ubehagelig, så jeg gleder meg ikke. Så gruer jeg meg til at etter det, så er det jo ingenting.

– Jeg kommer til å bli mer ulykkelig, slår han fast.

– Hvorfor gjør du det da?

– Jeg vet ikke. Det er så mye andre greier ved det. Økonomi, det helsemessige, og selvfølgelig at det er ulovlig. Man blir stigmatisert, så er det en risiko med tanke på det sosiale, jobb og forskjellig sånne ting.

Tord er narkoman dataprogrammerer

I Bergen møter vi dataprogrammereren Tord Bjørlykke. Tord lider av ADHD, og har brukt diverse rusmidler gjennom mange år. Han mener det er slik han fungerer best. De siste fire månedene har han bodd hos kameraten Leif Gunnar Alvær, som har troen på Tord.

Kameraten Leif Gunnar Alvær har latt Tord flytte inn hos seg. Foto: TV 2

– Han har kjempet i motbakke veldig lenge. I Tord sin situasjon er det ikke så lett, for du blir så stigmatisert. Det første folk sier er jo «du vil sikkert bare ruse deg til helvete og glemme alt sammen», men Tord har jo mer kontroll på tid enn det jeg har. Det er han som vekker meg om morgenen hvis han tror jeg er for sen, sier Leif Gunnar.

Husvert Leif Gunnar er IT-sjef i et rederi, og han har stor tro på Tords evner innen robotikk og kunstig intelligens.

– Jeg var veldig imponert da jeg hørte historien hans, at han har klart å holde fokus på det prosjektet, som faktisk er bra.

Tord jobber med å lage adferdsfundamentet for hvordan roboter fungerer, forteller Leif Gunnar. Nå vil han hjelpe Tord med å utvikle en selvkjørende drone.

– Handler om å realisere dette prosjektet

Vi blir med Tord hjem, der han viser frem prosjektet han jobber med.

– For meg handler alt om å realisere dette prosjektet, som jeg har jobbet med nå i fem år.

Tord forteller at han tar narkotika for å fungere optimalt. Foto: TV 2

Tord forklarer hvordan den selvkjørende dronen fungerer, og hva den kan gjøre. Fra kontorplasssen går han til kjøkkenet, der han skal sette en «speedball», en blanding av heroin og amfetamin. Ingrediensene har han kjøpt på gaten.

– Hvorfor bruker du det nå, er det for å funke?

– Jeg fungerer jo nå, men det er mer for å fungere optimalt. Heroinen skal jeg ikke lyve om, den er bare for nytelsen, forteller han.

Når sprøyten er satt, går Tord rett tilbake til datamaskinen.

– Hvordan påvirker det hjernen din, når du jobber med det der?

– Det er bare snakk om å bli ekstra fokusert. Etter hvert så begynner jeg å ikke være så effektiv lengre, hvis jeg sitter for lenge. Det har jeg blitt flink til å unngå. Før satt jeg gjerne to og tre døgn og jobbet. Det gjør jeg ikke lengre. Jeg sover hver natt, uansett.

– Kroppen har blitt vant til det, det er da jeg fungerer.

Han er klar på at det finnes flere negative bivirkninger ved narkotikabruk, men mener det er en avveining folk bør ta selv.

– Jeg prøver ikke å reklamere for bred medisinering med heroin og amfetamin til befolkningen. Men for noen kan det være det de trenger for å leve livet i dagens samfunn, slår han fast.

Se hele episoden om dop i møblerte hjem i «Norge bak fasaden» klokken 21:40 mandag på TV 2 eller på TV 2 Sumo fra mandag klokken 03.