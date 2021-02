Frp og regjeringen enige om pensjon fra første krone

– Dette er gode nyheter for alle arbeidstakere som har kortvarige eller deltidsjobb som i dag ikke har rett på pensjonsoppsparing, sier Erlend Wiborg (FrP), som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

I en pressemelding understreker han at innføringen vil ta noe tid, blant annet for å gi næringsliv mulighet for å tilpasse seg pensjonsforpliktelsene dette vil medføre, også med tanke på den økonomiske situasjonen næringslivet er i nå.

De tar derfor sikte på å innføre dette i 2023.

– Nå ber vi regjeringen se på muligheten for å dekke merkostnaden for arbeidsgivere ved å innføre pensjon fra første krone gjennom en midlertidig skatte- eller avgiftslettelse. Det kan eksempelvis gjøres gjennom en reduksjon i arbeidsgiveravgiften en periode, sier han i pressemeldingen.

Unge kan begynne pensjonssparingen

Høyre, FrP, Venstre og KrF er derfor enige i hovedprinsippene i en pensjonsopptjening som gjelder fra «første krone» i private pensjonsopptjeningsordninger.

I praksis betyr dette at unge, studenter og andre arbeidstakere som har mindre stillinger kan begynne å spare til pensjon fra første inntjente krone.

Det er mange innenfor både reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet som nå vil kunne få økt sin pensjonsopptjening, heter det i pressemeldingen.

– Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og mener at opptjening av pensjon fra første krone bidrar til dette, sier Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talsperson for Høyre.

– Må inkludere flere i arbeidslivet

Hun peker på at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig.

– Vi må inkludere flere i arbeidslivet, og derfor er det viktig at vi sørger for at det også lønner seg mer å jobbe litt og la det bli et steg inn, sier hun.

Enigheten vil bli en del av forslaget om et anstendighetsløft for pensjonister fremmet av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, som nå behandles i Stortinget.

– KrF er glad for at vi no ha fått gjennomslag for pensjon fra første krone. Dette er særleg viktig for tilsette i deltidsstillingar. I tillegg håpar eg det vil stimulera til at dei unge vert enno meir aktive i arbeidsmarkedet, sier Torill Selsvold Nyborg (KrF).