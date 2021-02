Truet politiet med stein

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet etter at han truet politiet med en stor stein. Mannen hadde oppsøkt et sted der han var uønsket, og nektet å forlate stedet til tross for pålegg fra politiet.

Mannen hadde vært på stedet tidligere på kvelden, og fikk beskjed fra politiet om å holde seg hjemme. Kort tid etter dukket han opp på adressen igjen likevel.

Da patruljen var inne for å hente ham ut plukket mannen opp en stor stein.

– Det ble et lite basketak, men vi fikk etterhvert kontroll på ham, sier Jørgen Ahlquist, operasjonsleder ved Troms politidistrikt, til TV 2.

Mannen er kjørt til arresten i Tromsø, melder Troms politidistrikt på Twitter.