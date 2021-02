«Sjamanen» raste ned i vekt – flyttes til nytt fengsel

Da «QAnon-sjamanen» Jacob Chansley havnet i et fengsel uten økologisk mat, raste han ned i vekt.

I tiden etter stormingen av Kongressen gikk bildene av Jacob Chansley verden rundt. I bar overkropp, pelslue med horn og ansiktsmaling tok han seg inn i USAs politiske hovedkvarter.

De mange fotografiene gjorde også at Chansley ble et relativt enkelt bytte for myndighetene, og han har de siste ni dagene sittet fengslet i Washington.

Fengselsoppholdet har vært en real påkjenning for Chansley, ettersom han kun spiser økologisk mat. Dette har ikke fengselet i Washington klart å servere, noe som har ført til at Chansley har rast ned i vekt. Ifølge Chanselys advokat hans klient gått ned over ni kilo de siste dagene.

Advokaten legger til at den økologiske dietten er en del av Chansleys «sjamanske trosretning og levesett», skriver NBC News.

Fredag ble sjamanen bønnhørt, etter at fengselet i Washington ba om at Chanley overføres til en institusjon som bedre kan tilrettelegge for hans matvaner.

Dommer Royce Lamberth godtok forespørselen, og Chanley vil tilbringe den neste tiden i Alexandria Detention Center i Virginia. Ifølge dommeren skal fengselet servere organisk mat.

Chanley står blant annet tiltalt for sivil ulydighet og ordensforstyrrelse. I avhør har han fortalt etterforskere at deltok i stormingen fordi daværende president Donald Trump ba alle «patrioter» om å komme til hovedstaden.