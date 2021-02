FN frykter terrorbølge etter pandemien

Islamistiske terrorgrupper planlegger en «mengde kalkulerte angrep» så snart reiserestriksjonene lettes, ifølge en fersk rapport fra FNs Sikkerhetsråd.

Basert på etterretning fra det siste halvåret mener FN at terrororganisasjonen IS akter å komme tilbake i nyhetsbildet, etter å ha blitt «marginalisert» på grunn av koronapandemien.

Trofast publikum

Ifølge rapporten vil dette skje gjennom en rekke voldelige angrep. Organisasjonen har den siste tiden oppfordret sine sympatisører til å tilbringe mindre tid på sosiale medier, og mer tid til å planlegge målrettede angrep.

– IS har hatt et trofast publikum, ettersom svært mange er underlagt restriksjoner og dermed tilbringer mer tid på internett. Trusselbildet kan ha økt i denne perioden uten at man har fått det med seg, men dette kan bli synlig i fremtiden, heter det i rapporten, som er forfattet av FNs eksperter på Al-Qaida og IS.

– Bruk mindre tid på sosiale medier og legg inn en økt innsats på omfattende angrep, fengselsutbrudd og annen aktivitet, oppfordret Abu Hamza al-Qurashi, talsperson for IS, i oktober.

Tjener på ustabilitet

Til tross for at faren fra islamistiske terrorgrupper som IS fremdeles er relativt lav i «konfliktfrie områder» som Europa, mener FNs ekspereter at pandemien gir økte muligheter for terrorister andre steder i verden. Koronaviruset har skapt store problemer for myndigheter verden over, noe terrororganisasjonene kan dra nytte av.

– Pandemien har i større grad svekket myndighetenes kontroll i konfliktområder, mer enn det har hemmet terrororganisasjonene, heter det i rapporten.

Flere tilbakefall

Dette er særlig tilfelle i deler av Afrika, som den siste tiden har vært hardt rammet av islamistisk terror. I Mali er det svært urolige tilstander, og tidligere denne uken mistet ti soldater livet i et terrorangrep.

FN påpeker at terrororganisasjonene har reagert ulikt på pandemien. Der hvor enkelte har ønsket å utnytte muligheten til å begå nye angrep, har andre i større grad fokusert på å rekruttere nye lokale medlemmer.

Samtidig understreker rapporten at både Al-Qaida og IS har opplevd flere tilbakefall det siste året. En rekke høytstående Al-Qaida-ledere har mistet livet, mens IS fremdeles sliter med å få fotfeste i Irak og Syria.