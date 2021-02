Biden vil nekte «uberegnelige» Trump tilgang til hemmelig informasjon

President Joe Biden vil ikke at Donald Trump skal nyte de samme godene som andre, avgåtte presidenter.

Etter en lang og opphetet valgkamp, har Joe Biden valgt å omtale forgjengeren Donald Trump så lite som mulig siden han ble innsatt som president.

Under innsettelsestalen 20. januar gjorde Biden et poeng ut av å ikke nevne Trump en eneste gang, men fokuserte heller på lovnaden om å «forene USA». I et intervju med CBS News viser presidenten andre takter.

– Uberegnelig oppførsel

I intervjuet blir Biden spurt om han mener Trump bør få tilgang til hemmelighetsstemplede etterretningsrapporter, slik avgåtte presidenter vanligvis har tilgang til. Biden er tydelig på at forgjengeren ikke bør få nyte de samme privilegiene som andre, tidligere presidenter.

– Jeg synes ikke det. På bakgrunn av hans uberegnelige oppførsel, uavhengig av stormingen av Kongressen, sier Biden.

Trumps rolle i Kongressen har vært gjenstand for krass kritikk, og neste uke starter riksrettssaken mot den avgåtte presidenten. Likevel påpeker Biden at Trump uavhengig av dette er uskikket til å motta rapportene.

– Du har kalt ham en eksistensiell trussel. Du har kalt ham farlig. Du har kalt ham hensynsløs, påpeker CBS-profilen Norah O'Donnell.

– Ja, det har jeg. Og det mener jeg, svarer Biden kontant.

Frykter Trump vil plapre

O'Donnell spør deretter Biden hva han frykter vil skje dersom Trump fortsetter å motta etterretningsrapportene.

Presidenten understreker at han ikke ønsker å spekulere, men mener det vil ha liten hensikt å gi Trump tilgang på hemmelighetsstemplet informasjon.

– Jeg mener det ikke er noe behov for at han mottar etterretningsrapportene. Hva tjener man på å gi ham en etterretningsrapport? Hvordan kan han påvirke noe som helst, annet enn at han kan tabbe seg ut og si noe? fortsetter Biden.

Pessimistisk til minstelønn

I intervjuet diskuterer Biden også den økonomiske krisepakken som skal hjelpe et koronarammet USA. Som en del av redningspakken har presidenten foreslått å øke minstelønnen til 15 dollar i timen.

– Ingen bør jobbe 40 timer i uken og leve under fattigdomsgrensen. Og hvis du tjener mindre enn 15 dollar i timen, så lever du under fattigdomsgrensen, sier presidenten.

Biden tror derimot ikke at dette forslaget blir godkjent av Senatet.