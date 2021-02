Politiet i Sør-Vest melder om at en mann fredag kveld går rundt på Karmøy og banker på dører. Mannen utgir seg for å være fra Kirkens bymisjon, men Kirkens bymisjon har opplyst politiet om at de ikke har noen ute i kveld.

Patruljen ser nå etter mannen.

– Per nå ingen meldinger om at mannen har klart å samle inn noe på sin runde, skriver politiet på Twitter.