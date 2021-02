Haalands Dortmund i alvorlig trøbbel

Freiburg – Borussia Dortmund 2–1 (0–0)

Etter en tøff periode for Borussia Dortmund kan man nesten allerede i februar slå fast at ligatittelen er tapt. Det ser faktisk ut som om at Dortmund må legge inn en real kamp for å sikre seg en av de fire Champions League-plassene.

Med tap mot Freiburg ville gultrøyene falle til 6. plass.

Dortmunds midlertidige manager Edin Terzic har slitt med å få i gang Dortmund-motoren etter nyttår. De siste fire kampene har kun resultert i fire poeng for gultrøyene.

Men det som skulle bli en opptur for Dortmund ble i løpet av to minutter forvandlet til et mareritt. Mot slutten av kampen sørget Youssoufa Moukoko (16) for at håpet om poeng levde, men det skulle vise seg å ikke holde.

– Det er dritt. Dortmund må spille i Champions League, og derfor må vi starte å vinne kamper, var den klare dommen til Emre Can etter kampen under et intervju sendt på Vsport 1.

– Selvsagt. Minimumsmålet vårt er å kjempe om Champions League-plassen, sier Dortmund-trener Edin Terzic til VSport.

Rolig førsteomgang – så smalt det

Erling Braut Haaland brukte bare tolv minutter på å komme til sin første store sjanse. Jærbuen hadde lurt seg unna hjemmelagets forsvar og skulle bare skli ballen i mål. En strålende redning fra Freiburg-keeper Florian Müller nektet nordmannen tidlig nettsus.

Det skjedde ikke stort mer den første omgangen. Dermed gikk begge lagene til pause uten nettkjenning.

Etter pause fikk Dortmund en kalddusj allerede fire minutter ut i den andre omgangen. Jeong Woo-yeong fikk drømmetreff fra 20 meter og hamret dermed Freiburg i ledelsen.

Det skulle bli verre for Dortmund. To minutter senere smalt det igjen.

Fra hjørnet av 16-meteren klinket Jonathan Schmid til. Ballen smalt i stolpen og gikk i mål via ryggen til Dortmund-keeper Marwin Hitz. Et mål sisteskansen trolig setter på tabbekvoten sin.

– Jeg tror ingen har svaret på hvorfor det er slik. Det jeg kan si er at vi må legge ned det arbeidet som kreves. Alle sammen må dra i samme retning, sier Can etter kampen.

Haaland-assist blåste liv i kampen

Dortmund hadde store problemer med å involvere Haaland i spillet sitt. For Freiburg handlet det om å ro i land en meget viktig seier.

STORTALENT: Youssoufa Moukoko ga Dortmund håp med et vakkert mål. Foto: Thomas Kienzle

Et kvarter før slutt skulle kjempen fra Jæren endelig lykkes. Han tok med seg ballen fremover og så Youssoufa Moukoko på vei gjennom. 16-åringen fikk ballen og var nådeløs alene med keeper. Dermed blåste spissduoen liv i kampen.

– Det er flere ting vi er nødt til å analysere. Vi slipper inn mål på feil tidspunkt, sier Jude Bellingham i et intervju vist på Vsport 1.

Taper sørger for at Dortmund virkelig må kjempe for å sikre seg Champions League-fotball neste sesong. 6. Plass og kun tre poeng ned til 9. plass er ikke der klubben forventet å ligge etter 20 kamper.

PS: Alexander Sørloth spilte 66 minutter da RB Leipzig vant 3-0 over Schalke.