Korsbåndskade for Silje Waade

Det melder håndballklubben på sitt nettsted. Klubben melder at Waade er veldig lei seg og ikke ønsker å komme med noen uttalelse nå.

Waade skrek av smerte og måtte hjelpes ut av banen under den sterke borteseieren mot det franske laget onsdag. Etter en MR-undersøkelse er det nå klart at fremre korsbånd i høyre kne er ødelagt, og dermed står 26-åringen foran et nytt langt skadeavbrekk.

– Hun er lei seg. En kjedelig beskjed å få og det er dessverre ikke første gangen. Vi mister en veldig viktig forsvarsspiller. Så håper jeg at konsekvensen ikke blir så stor for laget, men det er mest synd på henne. Nå skal vi sørge for at hun får best mulig oppfølging, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Det er hennes tredje korsbåndskade i løpet av karrieren. Waade ville vært aktuell for en eventuell norsk bruttotropp til Tokyo-OL.

– Er dette karrieretruende siden dette er tredje gang hun får en slik alvorlig skade?

– Det er ikke noe vi fokuserer på nå. Jeg håper at Silje kommer tilbake, men det er hennes valg og så skal kvalifiserte medisinske personer få være med i diskusjonen, sier Vipers-treneren.

Vipers er på en utenlandsturné i jakt på avansement i mesterligaen og skal spille fem mesterligakamper i løpet av halvannen uke. Lørdag og mandag er det kamp mot FTC Hungaria i Ungarn, den siste til erstatning for hjemmekampen. Onsdag spilles «hjemmekampen» mot Rostov Don også i Ungarn, før «hjemmekampen» mot Krim Ljubljana spilles i Slovenia 13. februar.

– Fysioen har en tøff jobb, flirer Gjekstad. Det blir en del slitne spillere underveis her. Som i Tour de France, så starter vi i Frankrike. Men i rittet skal de holde på i tre uker. Vi skal bare ha fem kamper på elleve dager. Og vi har innbyttere i tillegg. Dette kommer til å gå fint, sier Gjekstad.

