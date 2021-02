Christopher Plummer er død

«Sound of Music»-skuespilleren døde i hjemmet sitt i Connecticut fredag morgen. Han hadde kona, Elaine Taylor (53), ved sin side.

Siden hans debut på Broadway i 1952, har karrieren hans vært et imponerende stykke historie.



Den kanadiske skuespilleren hadde et bredt repertoar og var kjent både i filmens verden og på teaterscenen. Han ble anerkjent for sine egne Shakespeare-tolkninger, og vant også Oscar for sin rolle i filmen Beginners i 2011.

– En ekstraordinær mann

Hans nære venn og manager, Lou Pitt, sier til Variety:

– Chris var en ekstraordinær mann som elsket og respekterte yrket sitt med sine gammeldagse manerer og selvironi.

Han var gift tre ganger. Først med skuespilleren Tammy Grimes, så med journalist Patricia Audrey Lewis, så med danseren Elaine Taylor som han var sammen med helt til livets ende. De etterlater seg datteren Amanda Plummer, som har gått i farens fotspor og også er skuespiller.