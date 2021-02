«Hele» Europa ville ha Andreas (16): – Dette var beviset på at jeg valgte riktig

Det var mange i Bodø som sperret opp øynene da Andreas Rædergård Schjelderup (16) valgte å forlate Bodø/Glimt som var på full fart mot sitt første seriegull, og det før han i det hele tatt hadde debutert for laget i en tellende kamp.

Enda flere bodøværinger sperret opp øynene da det kom frem at valget hadde falt på den danske klubben FC Nordsjælland.

– Jeg besøkte Ajax fire ganger, PSV fire ganger, Tottenham, Liverpool, Juventus, Fulham, Atalanta og Bayern München.

– Nordsjælland danket altså ut disse klubbene?

– Ja, de gjorde det. De er en klubb som har vist at de gir unge spillere sjansen, samt at de bruker enorme ressurser på spillerutvikling. Det fristet jo veldig med klubber fra Italia, England og Spania. Jeg er jo selv Liverpool-fan, men jeg ønsket liksom ikke å bli en i mengden. Det er lengre opp til A-laget i de klubbene, sier Schjelderup til TV 2.

Torsdag fikk han trolig beviset på at han valgte helt riktig klubb. 16 år og 248 dager gammel debuterte Schjelderup fra start mot Brøndby. Dermed er han den 13. yngste spilleren som får sin debut i den danske ligaen.

– Det var mer enn godkjent, var dommen til Nordsjællands trener Flemming Pedersen.

– Jeg føler at gårsdagens kamp var et bevis på at jeg valgte riktig. Ønsket mitt er jo å spille kamper hver uke på et høyt nivå. Jeg har vært heldig som har fått besøke mange klubber, men jeg har vært mest opptatt av at tilbudet skal passe meg. Debuten er nok et bevis på at det var rett, sier stortalentet.

DEBUT: – Det var et vanskelig kampbilde for meg. Brøndby lå lavt. Da ble det vanskelig for meg å finne mellomrommet, sier Schjelderup om debuten. Foto: Noah Thilemann

Forlot Bodø/Glimt i jubelsesongen

Det å forlate Bodø/Glimt var ingen lett avgjørelse for 16-åringen. Han følte selv at han var klar for en rolle på A-laget, men veien til kanskje tidenes beste Glimt-lag var ikke så enkel.

Dermed ble reservelaget hans spillearena. Da koronaviruset gjorde sitt inntog ble alle kampene deres avlyst, og Schjelderup hadde plutselig ingen kamparena.

– Det var egentlig ganske tøft å forlate dem. Jeg er jo Bodø-gutt og har spilt for dem nesten hele livet mitt. Men om jeg ser realistisk på det, så hadde jeg ikke fått så mye spilletid ettersom B-lagets kamper ble avlyst. Men jeg må få si at det var helt fantastisk å se at de klarte å vinne ligaen.

Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen har uttalt til Avisa Nordland at det er synd at de ikke fikk gleden av å utvikle ham videre.

– Det er høyt nivå på våre treninger. Det fikk også Andreas merke i starten, men han viste en voldsom evne til å tilpasse seg nivået. Det er synd vi ikke får glede av ham i Glimt. Jeg mener oppriktig at Glimt hadde vært et riktig valg for Andreas. Når det er sagt, respekterer vi selvsagt spilleren og familiens valg. Vi håper også at vi kanskje ved en senere anledning får se Andreas i Glimt-drakt igjen, sa Kjetil Knutsen til Avisa Nordland etter overgangen til unggutten.

TØFT: – Det var ingen enkel avgjørelse å forlate Bodø/Glimt, understreker Andreas Rædergård Schjelderup. Foto: Mats Torbergsen

Stortalentet luket tidlig bort flere store klubber. Penger skulle ikke være grunnen til klubbvalget.

Etter å ha brukt lang tid på bestemme seg for neste stoppested sto han igjen med seks klubber. Bodø/Glimt, to nederlandske, én spansk og to danske klubber. Valget falt på FC Nordsjælland.

– Første trening var et sjokk

Han understreker at han brukte veldig lang tid på avgjørelsen. Men da han hadde bestemt seg var det kun én ting som gjaldt. Han skulle raskt bevise at han hadde noe der å gjøre.

– Det var en enorm omstilling å flytte til et nytt land. Det er mange landslagsspillere her, men etter en måned kjente jeg at jeg tålte nivåforskjellen. Etter gode prestasjoner på U19-laget fikk jeg beskjed av Flemming Pedersen om at jeg skulle være med A-laget på sesongoppkjøringen. Første trening var et sjokk, men etter hvert hang jeg med.

– Hvordan har det første halvåret ditt vært?

– Å reise fra familie og venner var selvsagt rart. Koronaviruset har også gjort det umulig for meg å reise hjem på besøk, men samtidig er det jo dette jeg vil. Jeg blør for dette, sier Schjelderup til TV 2.

Talentfabrikken har solgt for hundrevis av millioner

FC Nordsjælland har gjort det til en vane å selge talenter til større europeiske klubber de siste årene. I 2016 gikk Emre Mor til Borussia Dortmund for rundt 100 millioner kroner.

De siste fem sesongene har klubben solgt spillere for over 500 millioner kroner. Klubber som Ajax, Sampdoria, Bologna, Celta Vigo og Genk har alle hentet spillere fra danskene.

Forrige overgangsvindu solgte de spillere for 170 millioner kroner.

Mohammed Kudus gikk til Ajax for rundt 95 millioner kroner, mens Mikkel Damsgaard gikk til Sampdoria for rundt 70 millioner kroner.

Og nettopp Mikkel Damsgaard er spilleren Schjelderup blir sammenlignet med av Nordsjællands kaptein.

– Andreas er en ny utgave av Mikkel Damsgaard, selv om han kun er 16 år. Det tror jeg sier alt, sier Kian Hansen til Bold.dk.

Henter inspirasjon fra Ødegaard og Haaland

Schjelderup legger ikke skjul på at han har drømmer. Aller helst frister det å ende opp i La Liga. Ligaen hvor hans favorittspiller herjet i en årrekke.

– Andrés Iniesta er spilleren jeg alltid så opp til. Den fantastiske nærteknikken gjorde ham til en favoritt. Jeg ser også veldig opp til Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Spesielt sistnevntes sinnssyke mentalitet.

– Hvordan skal du klare å ta steget til La Liga?

– Jeg må jobbe hardt og utvikle meg her. Jeg ønsker å prege Superligaen. Det kommer til å bli muligheter om jeg gjør det bra.

– Har trykket fra de andre klubbene som ville ha deg roet seg?

– Jeg føler det har roet seg litt, men jeg vet jo at de har meg på blokken, sier bodøværingen.

Søndag er det en ny mulighet for å imponere Nordsjælland-trener Flemming Pedersen. Da står Odense på motsatt banehalvdel.

PS: Tromsø-gutten Ulrik Yttergård Jenssen spiller også for Nordsjælland.