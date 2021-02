Mistenker at konkurrenter med vilje lot være å låne bort ski

Da hoppskiene lå igjen på Gardermoen var gode råd dyre for den norske leiren i Hinzenbach. En dør-til-dør-aksjon rettet mot de andre nasjonene ble iverksatt i håp om å få låne ski i passende lengde. Den største norske stjernen satt tomhendt igjen.

Maren Lundby fikk ikke hoppe fredag. Foto: TV 2

– Vi jobbet mye med å få tak i ski i mine lengder. Jeg er blant de lengste av hopperne og dermed er ikke dette lett. Jeg tok kontakt med en som er like lang som meg, men hun hadde bare med ett par ski. Det synes jeg var litt rart, sier Lundby til TV 2.

– Jeg hadde en reel mulighet til å hoppe på kortere ski enn det jeg gjør vanligvis, men jeg jakter på godfølelsen. Jeg tror ikke jeg hadde fått den ved å hoppe på lånte ski. Derfor valgte jeg å stå over og konsentrere meg maksimalt om det neste rennet lørdag.

Ble mistenksom

På spørsmål om hun tror konkurrenter med viten og vilje lot være å låne henne ski svarer Lundby slik:

– Tanken har slått meg. Jeg kan ikke si noe annet. Vi er konkurrenter. Om det var noen som tenkte som så at de ikke ville låne meg ski så har jeg full forståelse for det. Men om det er sånn er jeg usikker på. Det var et par stykker som var litt mer nølende som jeg mistenker. Men sånn er det. Jeg bruker det til motivasjon. Jeg skal slå tilbake, sier hoppesset.

– Hadde du lånt bort ski?

– Det har hendt før at jeg har lånt bort ski. Så jeg kunne ha gjort det, for det er utrolig kjedelig å stå uten utstyr.

Servicebil

Det som kunne ha reddet situasjonen for Lundby er tilgang på en egen servicebil. Dette har de norske herrene, men de kvinnelige hopperne har det ikke. Hoppledelsen begrunner dette med manglende ressurser, men må da se Norges kanskje største hoppstjerne de siste årene, løpe rundt til konkurrende nasjoner i håp om å finne et par ski slik at hun kan konkurrere.

– Herrehopperne har en servicebil som det stort sett er utstyr i og det har ikke vi. Det er absolutt noe vi bør ta opp og gjøre noe med i fremtiden for dette er nok ikke siste gangen vi kommer i en slik situasjon, sier Lundby.

Lørdag og søndag er hun tilbake i bakken med eget utstyr og et stort behov for å finne formen som skal sikre suksess under VM. For Lundby som er vant til å være stabilt best, har de siste månedene vært uvanlige ustabile.

– Det har vært mye trøbbel det siste halvåret. Mye har gått i mot meg. I starten er man litt likegyldig og tenker at det skal ordne seg. Jo mer motgang det blir, desto mer forbanna blir jeg. Jeg tror at det er bra å få noen vekkere slik at jeg kan slå tilbake. Jeg blir offensiv av det.