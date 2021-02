Tone Damli i sorg: – Tårene renner

– Det er så vondt å tenke på at du ikke er her lenger, men jeg er så glad for alt vi har hatt, skriver artisten på Instagram.

I innlegget som ble lagt ut fredag kveld skriver artisten fra Sogndal at hun er i sorg etter å ha mistet bestemoren sin.

– Du har alltid vært så god mot oss, full av kjærlighet og glede. På mandag satt jeg ved senga di, holdt deg i hånda, kamma det fine grå håret ditt og sang noen sanger med klump i halsen, skriver Damli.

Videre skriver sogningen at datteren Billie var så glad i oldemoren sin, og at hun er glad for at sønnen Marlon, som ble født på høsten i fjor, rakk å møte henne.

– Én av de tingene du har lært meg er å være takknemlig for det man har fått her i livet. Det skal jeg ta med meg videre. I dag renner tårene. Hvil i fred, Besta mi, avslutter artisten innlegget.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Damlis manager David Eriksen. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.