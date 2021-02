Terrorsiktet 16-åring fengslet i to uker

16-åringen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste i Oslo torsdag. De mener han planla et terrorangrep i Norge.

PST melder på Twitter fredag formiddag at de hadde pågrepet en person i Oslo.

– Han er siktet for forberedelse til terrorhandling, og vi mener vi har et godt grunnlag for denne mistanken gjennom den etterforskningen vi har gjennomført. Han er fra Syria, og han er svært ung, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

16-åringen selv nekter straffskyld, og har ikke forklart seg for politiet.

Fredag ble han fremstilt for varetektsfengsling. Rettsmøtet gikk for lukkede dører.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at han har vært i befatning med «farlige stoffer». Kripos har gjennomført analyser av stoffene.

PST har også gått igjennom chattelogger som skal vise at han etter all sannsynlighet hadde til hensikt å benytte stoffene til å skape alvorlig frykt i befolkningen.

IS-sympatisør

16-åringen kom til Norge for fem-seks år siden med sin familie. Han ble født i byen Raqqa, og har de siste årene vært bosatt på Oslo øst.

Per nå er det uavklart om 16-åringen, som dermed ikke er norsk statsborger, har handlet alene.

Hans forsvarer, Andreas Berg Fevang, opplyste til TV 2 før rettsmøtet at de mener gutten er for ung til at han kan fengsles.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og begjærer seg løslatt. Vi anser fengsling som uforholdsmessig i så ung alder, sa Berg Fevang.

– Hvor lenge har han oppholdt seg i Norge?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sa forsvareren.

Fengsling av personer under 18 år skal ikke skje med mindre det er tvingende nødvendig, og retten mener hensynet til bevisforspillelsesfare gjør at dette kriteriet er oppfylt.

I kjennelsen kommer det frem at han i utgangspunktet er fengslet med brev- og besøksforbud, bortsett fra at det vil gjøres unntak slik at han kan motta besøk fra sin nærmeste familie.

AKTOR: Politiadvokat i PST Thomas Blom i Oslo tingrett fredag Foto: Ole Berg-rusten

Pågripelse i hast

Tidlig fredag opplyste PST at de fikk urovekkende tips om tenåringen onsdag, og at de på bakgrunn av dette gikk til pågripelse dagen etter.

– Det var et klart hastemoment i saken, så vi valgte og pågripe med en gang vi fikk informasjonen, sa politiadvokat i PST Thomas Blom.

Gutten har foreløpig valgt og ikke forklare seg, og at de derfor har lite inntrykk av hva han måtte mene.

Han er siktet for brudd på straffeloven 131 ledd 3, som omhandler terrorforberedelser.