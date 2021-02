Mari (29) vil gi bort eggene sine for at andre skal bli gravide

Sykepleier Mari Nesland jobber med pasienter som ønsker seg barn ved fertilitetsklinikken ved Sykehuset Telemark. Vi møtte Mari i sommer, etter at Stortinget hadde vedtatt at eggdonasjon skal være lov i Norge. 29-åringen bestemte seg da for at hun vil donere egg.

– Når jeg møtte de pasientene så fikk jeg en vekker. Jeg tenkte at det ikke var så enkelt likevel. Når det skulle bli lov med eggdonasjon, så tenkte jeg at dette skal jeg gjøre, sier Mari.

Må bruke hormoner



Hun er forberedt på å gjennomgå hormonbehandling med sprøyter i ca to uker. Foruten hormonbehandling, må kvinner gjennom ultralyd og et inngrep for å ta ut eggene. Hun er ikke skremt av denne behandlingen, gjennom jobben sin kjenner hun godt til hva som må til for å hente ut egg.

Torsdag lovet helseministeren at tilbudet om eggdonasjon skal etableres i løpet av noen få uker. Vi har vært i kontakt med flere klinikker, som allerede før de kan tilby eggdonasjon har fått mange henvendelser fra kvinner. Flest som ønsker egg, men også kvinner som ønsker å donere egg.

– Uten at man har gått ut aktivt eller kjørt noen kampanjer, så er det blitt kjent at eggdonasjon blir tillatt. Vi har hatt kvinner som har hatt kontakt som lurer på om de er egnet og hvordan det foregår, sier Liv Bente Romundstad, gynekolog ved Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim.

Likevel er det foreløpig ikke nok donorer, fordi etterspørselen etter egg er større enn tilbudet nå i oppstarten. Fra utlandet er erfaringen at antallet donorer tar seg opp når eggdonasjon kommer igang.

Vil hjelpe med ønskebarnet

Idag ser to-barnsmoren Mari fram til å kunne donere egg for å hjelpe andre. Donorer vil få en økonomisk kompensasjon, mellom 5000 og ti-tusen kroner. Det er ikke viktig for Mari, hennes motivasjon er å hjelpe.

- Jeg håper at det er flere som ønsker å gjøre det samme som meg, og tenker det samme som meg, sier Mari Nesland. Hennes motiv er å skape et ønskebarn for andre.

ØNSKEBARN: Mari Neslands motiv er å hjelpe kvinner til å få barn, den økonomiske kompensasjonen er ikke viktig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Både den som gir og den som mottar egg vil være anonyme for hverandre. Et barn unnfanget ved eggdonasjon har krav på å vite hvem som har donert egg, når det fyller 15 år.

– Det er sikkert litt spesielt når det er et barn som kommer hjem til meg, og kanskje ligner på meg. Jeg tenker mer på at det er eggene jeg har gitt vekk, og ikke et barn. Det å ha vært med å ha skapt det barnet som kommer på døra mi, det ser jeg på som en glede, sier Mari Nesland.