Politimann angrep Abdi i avhør – visste ikke at de hadde kameraer

En tidligere politimann er tiltalt for vold etter at han la Qadar Osman Abdi (24) i bakken under et avhør. Selv mener han at det hele kunne vært avverget om hans kollegaer hadde fortalt ham om kameraene som var installert i avhørsrommet.

I november 2019 sitter svensk-somaliske Abdi i et avhør med politiet i Kristiansand.

På dette tidspunktet var 24-åringen siktet i en stor narkotika-etterforskning fordi han to måneder tidligere ble pågrepet i Oslo. I leiligheten han leide, fant politiet over 40 kilo amfetamin.

Politiet har satt i gang en større etterforskning, og mistenkte at Abdi hadde tilknytting til bakmenn i Nederland og Sverige.

Etter to og en halv time av avhøret oppstår det en uenighet om en papirlapp. Den ene politibetjenten tar affære, og det oppstår et basketak der Abdi til slutt havner på bakken og politimannen har armen rundt halsen på ham.

Se video øverst i saken

Nekter for å ha tatt kvelertak

Nå sitter den tidligere politimannen, som har pensjonert seg siden hendelsen, på tiltalebenken i Kristiansand tingrett.

Han er tiltalt for å ha utøvd vold, og for å a ha brutt sin tjenesteplikt.

Politimannen har hele tiden nektet straffskyld, og svarte «nei» til begge tiltalepunkter da aktor leste opp tiltalen mot ham i Kristiansand tingrett mandag.

I sin forklaring, sier den tidligere politimannen at han synes det er svært leit at det har blitt som det har blitt, men han mener bestemt at han ikke gjorde noe galt da han la Abdi i bakken. I øyeblikket følte han at det var hans plikt å ta kontroll over situasjonen.

– Jeg hadde ingen interesse av å gjøre alt dette, sier han.

På videoopptaket kan man se Abdi bli bedt om å skrive ned et passord til en Snachat-konto på en lapp. Først gjør han det, før han ombestemmer seg, og krøller lappen.

Da reagerer politimannen, som vil ha informasjonen som var skrevet på lappen. Etter en kort ordveksling reiser han seg, og prøver å ta lappen fra Abdi.

– Jeg analyserte ikke det som hadde skjedd. Jeg tenkte bare at jeg måtte ha tak i den lappen. Når han krøller den er det noe som våkner i meg. Jeg må ha den lappen. Det er ikke noe jeg ønsket, men jeg følte det var nødvendig, sier den tidligere politimannen.

På det tidspunktet sier han at han betraktet lappen som et beslag i saken, og at hans oppfatning var at dette var noe som kunne lede politiet til bakmenn i et stort internasjonalt nettverk. Dermed måtte han agere.

Når Abdi nektet å gi fra seg lappen, kom flere av politimannens kollegaer også til, og Abdi havner til slutt på gulvet. I opptaket kan man høre ham si «hvorfor gjør dere dette?».

Tidligere har han fortalt til TV 2 at han følte han ikke fikk puste.

I retten forklarer derimot politimannen at han aldri holdt hardt rundt halsen på Abdi.

– Jeg holder tyngden min på nakken hans, men jeg klemmer ikke til. Jeg ønsket ikke å skade ham, forklarer han.

– Kunne vært unngått

I avhørsrommet der hendelsen fant sted var det to kameraer: et som har bilde av hele rommet, og et som filmer bordet mellom Abdi og de to politibetjentene.

Dette har vært viktig i saken fordi kameraet som filmet bordet, fanget opp det Abdi skrev på lappen. Dermed var det aldri viktig å få tak i papirlappen som Abdi krøllet sammen.

I tillegg sa han Snapchat-passordet høyt, slik at lydopptakene plukket det opp.

Politimannen sier derimot i retten at han aksjonerte fordi han ikke var klar over disse kameraene.

– Det var helt nytt utstyr som jeg aldri har sett før, sier han.

Han er også skuffet over sin kollega, som ikke sa ifra til ham om at det lappen var filmet, og at det dermed ikke var nødvendig å ta den med makt.

– Dette skulle aldri ha skjedd. Hvis bare NN hadde gjort det hun skulle, så hadde jeg ikke sittet her, sier han i retten.

Snapchat-kontoen har forøvrig ikke hatt noen betydning for etterforskningen.

Urettferdig sammenligning med George Floyd

Abdi ble i forrige uke i lagmannsretten dømt til 9 år og seks måneders fengsel for amfetaminbeslaget på 40 kilo. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, opplyser hans forsvarer, Stian Mæland.

Avhøret som ble gjort av ham på politihuset var uten hans forsvarer tilstede, noe Abdi hadde samtykket til.

Årsaken til at det var to betjenter som avhørte Abdi, ar at politimannens kollegaer mener Abdi var uberegnelig, og at han i en tidligere telefonsamtale hadde hatt et sinneutbrudd.

Derfor trengte de den mer erfarne politimannen, både fordi han har hatt en lang karriere og gjennomført mange avhør, og fordi han er sterk i engelsk.

I sitt vitnemål for retten beskriver Abdi politimannen som aggressiv og oppfarende allerede før avhøret kom i gang.

– Han så hardt på meg. Han virket hissig, fortalte han via tolk.

Dette kjenner ikke politimannen seg igjen i. De to kvinnelige kollegaene som gjennomførte avhøret sammen med den tiltalte politimannen vitnet også mandag. De bekrefter at de ønsket å ha ham der fordi de var utrygge på Abdi.

Han sier også at han synes det var uheldig at saken kom kort tid etter at hele verden gikk i demonstrasjoner etter drapet på George Floyd i USA. Politimannen mener denne saken var helt annerledes, men at de ble sammenlignet i mediene.

– Det var beintøft. Jeg er gift og har barn. Det hele ble fremstilt veldig feil, sier han.

Saken behandles over to dag i tingretten. Dom er ventet få dager etter rettsforhandlingen.