– Det startet med at vi fikk flere henvendelser fra Ford-sjefer, både i Europa og USA. De lurte på hvordan vi i Norge reagerte på de nå så berømte reklamefilmene Will Ferrell har laget for General Motors. Vi svarte som sant er at vi nordmenn tar dette med en stor dose humor. Men så kom idéen. Burde vi ikke gjøre noe for å svare? Og da gikk det fort, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

I USA er General Motors (GM) og Ford erkerivaler. Hva passer vel da bedre enn at Ford i Norge tar til motmæle mot GM-reklamene?

– We love you Norway

– Vi skulle egentlig ha et jobbmøte om noe helt annet på torsdag. Men det ble til idédrodling i stedet. Vi bestemte oss for å lage en kjapp filmsnutt og da måtte vår nye, helektriske Mustang Mach-E naturligvis være med. Vi klarte å hanke inn tre biler, så laget vi videoen og banket den ut på Twitter, forteller Sønsteby.

Deretter gikk det fort. Fords toppsjef Jim Farley re-twitret selv videoen (og erklærte: "We love you Norway") og den spredte seg som ild i tørt gress. I skrivende stund har den blitt sett over 164.000 ganger. Og det blir garantert mer!

Ford toppsjef Jim Farley med spesiell hilsen til Norge. Her er han (ikke helt tilfeldig) med den nye elbilen Mustang Mach-E.

Vil bli elektrisk bestselger

– Vi synes jo også det er stas av storavisen Detroit Free Press i USA har plukket opp saken. "Ford brilliantly steals spotlight from GM Super Bowl ad" er overskriften hos dem. De synes tydeligvis det er litt moro at importøren i lille Norge har kastet seg rundt og svart på Super Bowl-videoene, sier Sønsteby.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Detroit Free Press gjør også et poeng ut av at General Motors bruker Norge og elbilenes standing i vårt marked i sin reklame, men at de selv ikke tilbyr en eneste elbil i Norge eller Europa.

Samtidig er Ford er godt i gang med salget av sin elektriske Mustang Mach-E som kommer til å bli en bestselger i Norge i år.

Ford har solgte flere tusen eksemplarer av sin Mustang Mach-E i Norge, nå er det ikke veldig lenge til de første kjøperne får bilene sine.

Massiv PR – nesten gratis

Hva GMs reklamekampanje har kostet så langt, er ikke kjent. Men under selve Super Bowl lå prisen for en 30-sekunders reklame i fjor på rundt 5,6 millioner dollar, eller like i underkant av 50 millioner kroner.

Og det er bare for selve visningen. Så kommer produksjon og solide skuespiller-honorarer i tillegg.

Mens den norske importøren nå altså har skaffet Ford massiv PR, så godt som gratis...

