Mange sterke røster vil at vi skal kjøre mindre bil og gjerne heller ikke eie vår egen bil. Særlig i byene er debatten polarisert, mellom dem som er for og mot bilen.

I Norge er det i dag 2,8 millioner bileiere. Hva tenker de om dette?

I en fersk nasjonal undersøkelse, utført av Kantar, for Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening, svarer 80 prosent at de også om 7-10 år ser for seg at de skal eie eller disponere bil.

– Når vi har så mange biler på veiene, viser det at nordmenn verdsetter og trenger bilen sin. Den får hverdagen til å gå opp i både i by og bygd. Bilen gir frihet og fleksibilitet for privatpersoner og skaper muligheter og verdier for næringslivet. Vi bruker bil til skitrening, butikken og å besøke bestemor som bor noen timer unna. Det ønsker ser det altså ut som Ola, Ali og Kari Nordmann ønsker å fortsette med, sier Christian Lagaard, som er rådgiver i Norges Bilbransjeforbund (NBF.)

At nordmenn vil fortsette å kjøre bil fremover bekreftes av prognosene for 2021 fra Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Bilen gir oss både økt frihet og fleksibilitet.

Tror på elbil-rekord

– 2021 ser ut til å bli et godt år for nybilsalget. Prognosen vår viser et anslag på 150 000 nye personbiler. Etter et tøft korona-år er optimismen virkelig tilbake i bransjen, sier Ida Krag.

Hun er sjef for kommunikasjons og myndighetskontakt hos Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Det gledelig for miljøet er at det i fjor i ble solgt 54 prosent nullutslippsbiler. Krag tror tallet i år blir enda høyere.

– Ja, vår prognose sier 65 prosent elbilandel i 2021. I tillegg forventer vi 15 til 20 prosent ladbare hybrider, dette er biler som kan kjøres med svært lave utslipp.

– Gjennomsnittsutslippet for en ny bil solgt i Norge i 2020 var på bare 45 gram CO2/km. Det er rekordlavt og viser hvordan forbrukerne og bilbransjen leder an i det grønne skiftet, forklarer Krag videre.

Tall fra Statens Vegvesen viser at 76 prosent av all persontransport over 70 kilometer i Norge skjer med det som i fremtiden vil være personbiler med nullutslipp.

Det er ingen tvil om at Oslo er den byen som de senere årene har fått mest oppmerksomhet rundt bil og bilpolitikk. Dette til tross – i Oslo sier 70 prosent at de ønsker å eie eller disponere bil i fremtiden.

Må ta inn over seg utviklingen

– Det kan virke som mye av landet er engasjert i bilpolitikken i hovedstaden vår. Den er et slags utstillingsvindu for det noen mener bør være fremtiden. Til tross for at bilhold der stadig blir vanskeligere, er det en stor andel som ønsker å ha bil, sier sier Christian Lagaard.

– I sommer ble det solgt dobbelt så mange bruktbiler i Oslo som i 2019. Det er et sterkt signal, mener Lagaard videre.

Han legger også til at det er fornuftig å finne en balanse. Selv om man rusler ned til byen for å ta en kaffe er det ikke dermed sagt at man ikke kan ta elbilen til hytta eller for å kjøre ungene til fotballcup eller ishockeytrening.

Krag mener for mange ser på bilen som et onde og ikke har tatt innover seg den massive teknologiske utviklingen de siste årene.

– Bilen er en viktig del av fremtiden og en del av klimaløsningen. På rekordtid har forbrukerne fått en rekke nye modeller med nullutslipp å velge i. Fremover vil det komme en rekke nye nullutslippsbiler med rekkevidde, plass, bakkeklaring, firehjulsdrift og hengerfeste, til en pris som gjør dem til aktuelle familiebiler for svært mange, avslutter Krag.

