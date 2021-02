MDG slår tilbake – hevder Frp støttet omstridt fyringsforbud

Det er forbud mot å benytte ikke-godkjente ildsteder i Bergen. Nå hevder miljøbyråden i Bergen at også Frp støttet et omstridt forbud partiet nylig kritiserte.

Fra nyttår trådte en ny forskrift i kraft i Bergen kommune. Den forbyr bruk av ikke-rentbrennende ildsteder. Formålet er å redusere miljøskadelige utslipp.

Det er nå sprengkulde i Bergen og fyringsforbudet har satt noen politiske sinn i kok.

Møter kritikk

– Som ansvarlig byråd bør man ikke oppfordre til å bryte lover, sier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Flere mener at det er feil at man ikke skal få lov å bruke gamle ovner, i en tid med ekstrem kulde i Bergen. I følge forskriften kan man ilegges bot dersom man bryter forskriften.

Frp-politiker Silje Hjemdal gikk nylig hardt ut mot MDG for å stå bak forbudet som ble innført fra nyttår av.

– Som bergenser blir jeg rett og slett forbanna over at MDGs forbudskåthet nå skal legge ekstra stein til byrden under pandemien. Det er svinkaldt i byen vår i en tid som er krevende for mange, sa stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp) til TV 2.

Frp fremmet forbud

Nå slår MDG tilbake.

– Frp har selv fremmet forbud mot forurensende ovner i sentrum, men antar at Frp stemte for etter at Hjemdal gav seg i bystyregruppen og flyttet fra Bergen til Oslo for å utforme landets lover, skriver Bakke i epost til TV 2,.

Det var lokalpolitiker Tor A. Woldseth (Frp) som tok til orde for "at det i løpet av 2021 innføres et forbud mot forurensende vedovner for områder der det er dokumentert forurensning etter statlige normer for forurensning."

I Frp sitt alternative forslag påpekte Woldseth at når det gjelder forbud mot vedovner må "dette være forankret ut fra forurensningshensyn, det vil si hjemlet i forurensningsloven".

Forstår at folk fyrer

Gradestokken har til tider krøpet ned på under ti minus i Bergen, og kulden vil vedvare. Nærmere 30 tusen registrerte ildsteder tilfredsstiller i dag ikke kravene fra Bergen kommune, og kan dermed ikke benyttes.

Thor Haakon Bakke sier til TV 2 at det ville vært merkelig og uansvarlig om han ikke også oppfordrer innbyggerne om å finne alternativer til ikke-rentbrennende ovner.

– Men la det ikke være tvil om at jeg forstår at folk må fyre i peisen om de ikke har andre alternativer, sier Bakke til TV 2.

Silje Hjemdal svarer til TV 2 at hun reagerer på at fyringsforbudet opprettholdes konsekvent, til tross for sprengkulde og dyre strømpriser.



- Jeg synes det er trist at MDG går i skyttergraven og viser til gamle debatter i bystyret, dette hjelper ingen av dem som fryser i kveld. Vi vet begge at både FrP og MDG stemte for en utsettelse av denne saken, men det passer vel ikke inn i historiefortellingen til Thor Haakon Bakke.