Zidane ba Ødegaard bli for å kjempe om en plass på laget

Zinedine Zidane (48) er en presset mann for tiden. Nå innrømmer han at han ønsket å beholde Martin Ødegaard (22) i klubben.

Etter en strålende sesong i Real Sociedad fikk Martin Ødegaard beskjed før årets sesong om at tiden var kommet for at Real Madrid skulle satse på ham.

Han ble en del av troppen og fikk prøve seg på den største scenen i starten av sesongen. Etter hvert ble det mindre og mindre spilletid. I slutten av januar kom de første meldingene fra spansk media. Ødegaard ville vekk.

– Han ønsket å dra. Vi snakket sammen to eller tre ganger om det. Han er en spiller som ønsker å spille. Jeg sa til ham at han skulle bli her for å kjempe, holde hodet kaldt og tenke langsiktig. Vi trengte ham og ønsket mitt var at han ble. Det ble dessverre ikke slik. Jeg håper han er glad der han er nå, sier Zinedine Zidane under en pressekonferanse fredag.

Mikel Arteta og Arsenal var laget som klarte å overbevise nordmannen. Flere klubber skal ha ønsket seg Ødegaard på lån.

– Jeg liker klubben, og jeg har alltid likt hvordan den ønsker å spille. Klubben og måten manageren ønsker å spille på, gjør at det passer meg veldig bra. Jeg tror det er en god match, sa Ødegaard etter å ha blitt presentert som Arsenal-spiller.

Real Madrid-sjefen måtte håndtere tøffe spørsmål fra de spanske journalistene under fredagens pressekonferanse. Cup-exit og ti poengs luke opp til Atlético Madrid er ikke dagligdags for storklubben.

– Jeg har vært innelåst i et bur i to uker

Det var en tydelig forbanna Real Madrid-trener som møtte pressen fredag. Etter en tøff start på sesongen har laget havnet langt bak byrivalen og etter å ha tapt mot Levante i forrige serierunde øker presset på franskmannen.

– Jeg og spillerne fortjener å kjempe sammen. Vi vant serien forrige sesong. Jeg ber dere om å la oss kjempe. Vi vant ligaen i fjor, ikke for ti år siden. Jeg ber også om litt respekt. Dere latterliggjør meg med de spørsmålene deres. Si til ansiktet mitt at dere vil ha meg ut, ikke bak ryggen min.

PRESSET: Zinedine Zidane har slitt med å få sving på Real Madrid denne sesongen. Foto: Oscar Del Pozo

Pressekonferansen var franskmannens første etter å ha måtte tilbringe de siste to ukene i karantene. Zidane pådro seg koronaviruset og måtte dermed se assistenten David Bettoni lede laget i hans fravær.

– Det som får meg til å le er at du spør hvorfor jeg er sint. En dag er jeg inne, neste dag er jeg ute. Så går det litt tid og jeg er inne igjen. Så taper vi en kamp og jeg er ute igjen. Jeg fortjener ikke denne behandlingen fra pressen. Vi vant ligaen forrige sesong, jeg fortjener litt mer respekt. Dersom vi ikke klarer å levere varene er jeg den første som skal ta ansvar. Jeg er litt sint nå, jeg har vært innelåst i et bur i to uker. Nå vil jeg ut og vise verden at jeg skal kjempe til slutten, sier Zidane.