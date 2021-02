FC København skroter storsatsing: – Pandemien gjør fremtiden usikker

Covid 19-pandemien påvirker mange, og underholdnings- og opplevelsesbransjen har blitt spesielt hardt rammet. Det får et av Nordens største e-sport-lag nå smertelig erfare. Laget North, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom FC København og Nordisk Film i Danmark, legges ned.

– Vi synes selvsagt det er trist at vi nå må legge ned North, som har satt sitt preg på internasjonal e-sport, forteller styreformann i North og direktør i Parken Sport & Entertainment Bo Jeppesen i en pressemelding.

Lunkne investorer

Jeppesen forteller videre at man har forsøkt å få investorer på banen for å drive prosjektet videre, men at man ikke har lykkes med å finne en god match. Derfor vil selskapet nå fokusere på kjernevirksomhetene i FC København, Parken og Lalandia.

– Det er fortsatt et potensial i e-sport og gaming, men tidshorisonten er lang og usikker – og Covid 19 har etter våre vurderingen gjort fremtiden på dette feltet enda mer usikker, siden bransjen er rammet hardt økonomisk.

North ble stiftet med brask og bram i 2016, og hadde lag i spillene Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends og FIFA. De maktet aldri å bli et internasjonalt storlag i Counter Strike: GO, i konkurranse med blant annet landsmennene i Astralis eller svenske Ninjas in Pyjamas.

– Det er selvsagt utrolig synd at North legges ned. De fikk imidlertid aldri helt svingen på Counter-Strike-laget sitt. Med tanke på de store kostnadene laget hadde, var vel ikke dette helt uventet, sier TV 2s Counter-Strike-programleder Simen Henriksen.

Stor satsing

Henriksen peker på at satsingen var ganske stor i nordisk sammenheng, og viktig fordi den knyttet tradisjonell sport og e-sport sammen i form av samarbeidet med FCK. Henriksen tror ikke denne nyheten får en dominoeffekt på lignende satsinger i Norden.

Simen Henriksen, programleder TV 2 E-sport Foto: TV 2

– Dette kan jo påvirke beslutningene til andre klubber og interessenter, men jeg tror nok ikke dette isolert sett utgjør noen fare for e-sporten. North siktet høyt, men fikk det bare ikke til, avslutter TV 2s programleder.

Det er for øvrig klart at FC København overtar FIFA-laget for fortsatt å være en del av eSuperligaen.

Vi i TV 2 satser imidlertid fortsatt på e-sport og Counter-Strike.