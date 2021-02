Et siste farvel: – En legende har nå skrudd av motoren

Flere hundre mennesker hadde samlet seg i Tretten sentrum for å vise Trond Bjerkestuen den siste ære da bilen med båren hans ble fraktet til Tretten kirke. På grunn av koronarestriksjoner i kirken fikk bare de nærmeste være med på selve begravelsen.

ILDSJEL: Trond Bjerkestuen omkom da traktoren hans gikk gjennom isen Foto: Olav T. Hustad Wold, TV 2

Men alle som ville, kunne følge seremonien på en videostream fra avisa Dølen.

Bjerkestuen var en lokal helt som i mange år har brøytet isbanen på Losna ved Tretten i Gudbrandsdalen til glede for både bilmiljøet og utrykningsetatene som har brukt banen til glattkjøringstrening. Men natt til 26. januar brast isen under traktoren hans da han skulle gjøre klar isbanen på Losna-vannet til trening for utrykningskjøretøy dagen etter.

Sterk minnetale av datteren

Trond Bjerkestuens datter, Britt Iren Bjerkestuen, fortalte i sin minnetale om en far som hadde sterk innvirkning både på henne og alle rundt seg.



– Du var den sterke, fryktløse og uovervinnelige, min egen Reodor Felgen, som klarte å fikse alt jeg trengte til en hver tid. Men til slutt så tok vågalheten din overhånd.

BRØYTER: Trond Bjerkestuen har i en årrekke sørget for å lage isbane for ungdom og utrykningsetatene på Losna ved Tretten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– En legende har nå skrudd av motoren. Jeg er så takknemlig for alt med deg pappa, jeg elsker deg, Håper vi sees igjen, avsluttet datteren.

Hedret av motorsportsmiljøet

Mange fra motorsportsmiljøet hadde samlet seg i Tretten sentrum. Blant dem var Bjørn Mortensen som er president i Rattlesnake MC i Fåvang.

– Han har gjort så mye for oss som drev med motorsykkel, bil, alt som durer egentlig. Julemarked og alt mulig har han vært med på å dra i gang, forteller Mortensen.

EN SISTE RESPEKT: President i Rattlesnake MC, Fåvang, ville vise Bjerkestuen en siste respekt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Så han har vært en ildsjel. Tretten blir aldri det samme igjen uten ham, det er sikkert.

– Hva tenker du når du ser at så mange møter opp for å hedre ham på den siste turen?

– Det synes jeg er kjempetrivelig at så mange møter opp og viser ham den siste respekt. Når han har vært en ildsjel, så fortjener han hver en som møter opp.

STOR SAVN: Rune Fredriksen i All motorkjøretøyens klubb synes det er bra at så mange stiller opp. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Det er vemodig, en hard dag, tøff dag, sier Rune Fredriksen som er leder for "All motorkjøretøyens Klubb, Hov i Land".

– Han var en kjernekar og han har gjort så mye for mange. Når vi ikke fikk lov til å komme i kirka, synes jeg det er veldig bra at vi stiller opp sånn som vi gjør nå.

– Men det er godt å være her og vi er jo som en stor familie. Det blir et stort savn.