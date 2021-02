Har du hørt om AC Schnitzer? Nei, det er ikke en matrett. Her snakker vi anerkjent tysk tuningselskap. De har spesialisert seg ekstra på BMW – men tilbyr i tillegg trimming og styling til en del andre merker. AC-betegnelsen kommer forresten av navnet på byen hvor de holder til: Aachen.

Ut over effekt-økning er det snakk om styling og oppgraderinger i av alt fra felger, spoilere, interiørdetaljer og til eksosanlegg.

AC Schnitzer har hatt en egen leverandør i Norge i noen år, allerede. Men nå kommer nytt og ungt blod inn for å ta over.

Christopher Berman og Ludvik Meier Karlsen er bare henholdsvis 24 og 21 år gamle, men de har store planer.

– Vi har tenkt å gjøre oss godt kjent i Norge, med ny nettside og skikkelig satsing på markedsføring. Målet er at vi skal bli førstevalget for alle som ønsker å style og tune bilen sin – og da særlig BMW, sier Ludvik Meier Karlsen.

BMW X6 er en av mange biler som kan få omfattende styling og trimming via AC Schnitzer.

Opprettholder garantien

De som ønsker å pynte opp bilen, eller gi den litt ekstra hestekrefter, har mange leverandører å velge mellom. Men på ett område skiller AC Schnitzer seg ut fra mange andre.

– De er sertifisert av BMW fordi det brukes kvalitetsdeler – og det gjør at fabrikkgarantien opprettholdes selv med tuningen. For mange er akkurat det et viktig argument for å velge AC Schnitzer, forteller Meier Karlsen.

I tillegg til BMW vil det være deler og trimming til Mini, Jaguar, Land Rover/Range Rover og Toyota (kun ny Supra).

Christopher Berman og Ludvik Meier Karlsen har tro på at mange vil være interessert i å gi bilene sine et mer sportslig og personlig design.

Egne verksteder

Berman og Meier Karlsen vil skaffe seg samarbeidspartnere og ekspandere rundt om i Norge.

– Ambisjonen vår er få på plass forhandleravtale med bilpleieprodukter og dekk/felger av høy kvalitet – og ikke minst å sette opp flere tuning- og ombyggingsverksteder som kun er for AC Schnitzer-biler. Her tenker vi å starte med Oslo, og så følge opp med Trondheim og kanskje Bergen. Vi har selvfølgelig mye å lære, og ser frem til å gjøre det på denne reisen, understreker de to kompisene.

God kontakt med hovedkontoret i Tyskland blir også viktig, slik at de får tilgang til nye deler og produkter.

Denne BMW X6-en har blant annet wide body-kit, fangere, eksosanlegg, spoilere og felger fra AC Schnitzer.

Pynt til elbil

AC Schnitzer er kjent for å gi allerede spreke modeller ekstra fraspark og et tøffere utseende. Alt fra egne pedaler og velourmatter - til wide body-kit, felgpakke og eksosanlegg.

En av bilene som kan få "full pakke" er SUVen BMW X6. Alt inkludert har den deler, tuning og styling til godt over 200.000 kroner.

Selv en BMW M5 Competition kan få ekstra fraspark. Den har 626 hk originalt. Med AC Schnitzer-tuning kan den få over 700 hk.

I Norge er elbilen i3 en av BMWs mest solgte. Også den kan bli litt barskere og skille seg litt ut i mengden med AC Schnitzer-deler. Men noe mer effekt, får du ikke på den.

Øker verdien

Fordi AC Schnitzer er et så anerkjent navn, kan deres deler og tuning bidra til at prisen på bilen holder seg bedre. Biler som fikk full pakke allerede på 80-tallet, for eksempel BMW 6-serie, blir nå solgt til svært gode priser, fordi de er så ettertraktet.

Vi kan for øvrig ta med at det finnes flere andre aktører på dette markedet. Alpina er en av dem.

De er anerkjent av TÜV som egen bilprodusent siden 1983, og de jobber tett med BMW under produksjonen av sine modeller.

