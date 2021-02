– Hvis ting fungerer for meg, vil jeg sannsynligvis vinne

Det har gått litt trått for Magnus Carlsen etter turnerings-seieren i Altibox Norway Chess i oktober. Verdensmesteren kommer fra 6. plass i Tata Steel Chess etter finaletap (for Wesly So) og kvartfinaletap (for Daniil Dubov) i de to første turneringene i Champions Chess Tour.

Den tredje av totalt ti turneringer i online-touren starter lørdag 6. februar. Der er 30-åringen primært opptatt av å finne godfølelsen.

– Jeg er ute etter å få en positiv opplevelse, sier Carlsen til TV 2. At spillet flyter litt; det er det viktigste.

– Hvis ting fungerer for meg, kommer jeg høyst sannsynlig til å vinne.

Da Play Magnus og Chess24 fikk stablet på beina historiens første virkelig lukrative online-turnering etter pandemien traff i fjor vår, besto "Magnus Carlsen Chess Tour" av fem turneringer. Carlsen gikk ubeskjedent til topps i fire av de fem turneringene; inklusive finalen.

Oppfølgeren i 2020-2021 heter "Champions Chess Tour" og består av hele ti turneringer. Denne turneringa er den tredje. Og foreløpig er det Wesley So og Teimour Radjabov som har triumfert.

– Jeg er ute etter en bedre opplevelse enn jeg har hatt de siste tre månedene. Spiller jeg som i Chessable Masters i juli er jeg der. Det er nok den sterkeste turneringen jeg har spilt online.

Knallsterkt 16-mannsfelt

Seksten spillere fra elleve forskjellige land. Tolv av seksten rangert tpp 20 i verden.

Lørdag til mandag er det alle mot alle i gruppespillet. Ett parti hutigsjakk mot hver av de andre. Fem forskjellige motstandere tre kvelder på rad.

De åtte øverste på tabellen går til kvartfinaler; de øvrige åtte elimineres.

– Jeg liker dette formatet der halvparten ryker ut, sier Carlsen. Syns det er litt "soft" i de turneringene der åtte av tolv går videre, 2/3 er for stor andel.

– Her blir det knalltøft. Et rotterace om å havne på øvre halvdel.

Tøff konsentrasjonsprøve

Hurtigsjakkpartiene der de to utøverne starter med 15 minutter hver på klokka (og får ti sekunder tillegg per trekk) tar ofte rundt tre kvarter.

I gruppespillet starter det en ny runde hver time kl. 17, 18, 19, 20 og 21. Det blir rundt et kvarter hvile mellom partiene. Det er en betydelig konsentrasjonsutfordring som vil tære på.

– Tror det kan være mye å hente i det fjerde og femte partiet de tre første kveldene, sier Carlsen. Spillerne kommer til å bli slitne. Da kommer feilene.

Seks dager med finalespill

Turneringa forandrer veldig karakter fra utslagningsrundene kommer i gang på tirsdag. Da spilles to dager kvartfinaler, to dager semifinaler og to dager finaler med avslutning på valentinerdagen søndag 14. februar.

Finalene spilles i matchformat, best av fire; mann mot mann. Vinner duellantene hver sin match, må de ut i to partier lynsjakk og eventuelt et armageddon-parti for å kåre en vinner dag to.

Giri ønsker Valentine-date

Anish Giri endte på delt førseplass i Tata Steel Chess; men tapte omspillet mot sin yngre landsmann Jorden van Foreest. Giri nådde finalen i "Chessable Masters" i juli; og er interessert i et nytt finalemøte med Carlsen. På 14. februar.

Hoping to book a date with Magnus for the Valentine's Day!💙 #ChessChamps https://t.co/0fEiAitdD3 — Anish Giri (@anishgiri) February 3, 2021

Sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo daglig kl. 16.30

Champions Chess Tour sendes ni dager på rad fra 16.30 (til ca. kl. 22.15) på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Jon Ludvig Hammer er kommentator, og suppleres av ekspertene Hans Olav Lahlum (lørdag-onsdag) og Maud Rødsmoen (torsdag - søndag).

Her er Magnus Carlsens runde-oppsett i gruppespillet:

Lørdag 6. februar

1. runde, kl. 17: Wesley So, USA - Magnus Carlsen

2. runde, kl. 18: Magnus Carlsen - Levon Aronian, ARM

3. runde, kl. 19: Mattias Bluebaum, GER - Magnus Carlsen

4. runde, kl. 20: Magnus Carlsen - Sam Shankland, USA

5. runde, kl. 21: Leinier Dominguez Perez, USA - Magnus Carlsen

Søndag 7. februar:

6. runde, kl. 17: Magnus Carlsen - Jan-Krzysztof Duda, POL

7. runde, kl. 18: Aleksander Grisjtsjuk, RUS - Magnus Carlsen

8. runde, kl. 19: Magnus Carlsen - Anish Giri, NED

9. runde, kl. 20: Jan Nepomnjasjtsjij, RUS - Magnus Carlsen

10. runde, kl. 21: Magnus Carlsen - Hikaru Nakamura, USA

Mandag 8. februar:

11. runde, kl. 17: Santosh Vidit, IND - Magnis Carlsen

12. runde, kl. 18: Magnus Carlsen - Teimour Radjabov, AZE

13. runde, kl. 19: Ding Liren, CHN - Magnus Carlsen

14. runde, kl. 20: Daniil Dubov, RUS - Magnus Carlsen

15. runde, kl. 21: Magnus Carlsen - Maxime Vachier-Lagrave, FRA